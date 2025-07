Kersverse Formule E-kampioen Oliver Rowland heeft onthuld dat hij vlak voor de allesbepalende tweede race in Berlijn advies kreeg van niemand minder dan Max Verstappen. De Britse coureur pakte afgelopen zondag, met nog twee races te gaan, de Formule E-titel, iets wat hij na de teleurstellende race op de zaterdag nog niet had verwacht. ‘Max stuurde me die avond een bericht en vertelde me om de moed erin te houden’, onthult Rowland.

Hoewel er nog twee races te gaan zijn in het huidige Formule E-seizoen, is de wereldkampioen al bekend. Oliver Rowland reed afgelopen zondag in Berlijn als vierde over de finishlijn, en stelde zo de titel veilig. Het is de eerste titel voor de Brit, en hij kon daardoor vlak voor de beslissende race wel wat advies gebruiken. Die kreeg hij, en wel van ervaren wereldkampioen Max Verstappen.

LEES OOK: Rowland wereldkampioen Formule E, pech Frijns

“Max stuurde me zaterdagavond een bericht en vertelde me om de moed erin te houden en punten te scoren”, onthult de kersverse Formule E-kampioen aan Motorsport Week. “Dat betekende heel veel voor mij, want ik was toen best wel teleurgesteld in mezelf. Het was erg aardig van hem om mij een bericht te sturen, hij is echt een geweldige gast.” Rowland kon op zaterdag de eerste race van het Formule E-weekend in Berlijn niet afmaken, vanwege opgelopen schade in het gevecht met Stoffel Vandoorne.

Vergelijking met Verstappen

Rowland werd eerder in het Formule E-seizoen door zijn voormalig teamgenoot Sacha Fenestraz al eens vergeleken met Verstappen. “Oliver is met gemak net zo goed als Verstappen”, beweerde Fenestraz zelfs. De Formule E-kampioen is het daar echter zelf niet mee eens. “Ik ga niet zeggen dat ik een soort Max Verstappen ben, want dat is niet helemaal waar”, vervolgt Rowland. “Maar om al met hem vergeleken te worden, is natuurlijk een groot compliment. Ik denk echter niet dat ik op zijn niveau zit.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.