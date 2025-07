Lewis Hamilton zou het wel weten als hij Max Verstappen was. De zevenvoudig wereldkampioen werd donderdag in Silverstone, in de aanloop naar de Britse Grand Prix, gevraagd of hij Mercedes kan aanbevelen aan Verstappen. Het antwoord van de Brit was glashelder: “Natuurlijk!”

Verstappen mag zich in de serieuze belangstelling van Mercedes verheugen. Sterker, teambaas Toto Wolff bevestigde eerder al dat er gesprekken gaande zijn. De hoofdrolspeler zelf laat zich er op zijn beurt niet over uit. De mogelijke transfer van Max Verstappen van Red Bull naar Mercedes is hét gespreksonderwerp in de paddock van Silverstone. En dus ging het er donderdag ook bij Hamiltons perspraatje over, in de hospitality van zijn huidige werkgever Ferrari.

Natuurlijk zou hij Mercedes aanbevelen, stelt Hamilton desgevraagd. “Max komt van een geweldig team. Vele jaren geleden, toen ik een die-hard Mercedes-coureur was, zei ik dat Red Bull maar een drankjesfabrikant was. Ik heb daar altijd spijt van gehad, want de waarheid is dat Red Bull een ongelooflijk team is. Er zitten daar zoveel uitzonderlijke mensen en ze hebben de sport jarenlang gedomineerd. Maar wat ik ook kan zeggen is dat Mercedes ook een geweldig team is. Men heeft geweldig personeel, het is een geweldige fabriek en een geweldige omgeving om in te werken. Dus ik zou Mercedes natuurlijk aanbevelen. Ik ben benieuwd wat er gebeurt.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.