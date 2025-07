Ook Fernando Alonso, de meest ervaren coureur van de huidige grid, werd gevraagd naar de toekomst van Max Verstappen. Al dagen gaan er geruchten rond over een eventuele overstap naar Mercedes van de Nederlander. Alonso stelt zijn diensten als adviseur beschikbaar aan Verstappen bij deze kwestie, maar onder één voorwaarde: ‘Daar moet hij dan wel heel veel geld voor betalen’, grapt de Spanjaard.

Hoewel meerdere Formule 1-prominenten al hun duit in het zakje hebben gedaan over de Verstappen-naar-Mercedes-geruchten, wilden de media ook graag weten wat Fernando Alonso aan de jongere coureur zou adviseren. Met zijn meer dan twintig jaar in de Formule 1, heeft de Spanjaard een schat aan ervaring. Daarnaast heeft de tegenwoordige Aston Martin-coureur ook zelf voor meerdere teams gereden. Toch geeft Alonso Max Verstappen niet zomaar advies.

“Nee, ik heb niet echt advies voor hem, maar ik kan zijn adviseur wel worden”, antwoordt de Spaanse coureur met een knipoog als de geruchten over de viervoudig wereldkampioen ter sprake komen in Silverstone. “Daar moet hij echter wel heel veel geld voor betalen. Op dit moment heb ik daarom geen advies voor hem.” Of Verstappen ook echt een beroep gaat doen op het dure aanbod van Alonso, is de vraag. Eerder zei de Nederlander dat hij zijn toekomst zelf bepaalt.

‘Max kan doen wat hij wil’

Ook Pierre Gasly werd gevraagd naar de toekomst van zijn voormalige Red Bull-teamgenoot. De Fransman reed in 2019 een half seizoen voor de Oostenrijkse renstal. “Of ik verrast ben door de geruchten? Nee, niet echt”, vertelt de tegenwoordige Alpine-coureur. “Max is waarschijnlijk de beste coureur van de grid. Elke coureur wil de beste auto hebben, en dat heeft hij op dit moment niet. Hij zal naar kansen kijken, want hij is natuurlijk een viervoudig wereldkampioen, en hij kan doen wat hij wil.”

