Yuki Tsunoda doet een boekje open over de verschillen tussen de moeilijke RB21 en de vergevingsgezinde VCARB 02. De Japanner zit samen met Liam Lawson in de unieke positie dit seizoen met beide bolides gereden te hebben, en kan maar tot één conclusie komen: ‘Het smalle werkvenster van de RB21 is echt moeilijk te vinden.’

Met de GP Bahrein achter de rug heeft Yuki Tsunoda dit seizoen even vaak in de RB21 als in de VCARB 02 gereden. De Japanner maakte tijdens zijn tweede race in de wispelturige Red Bull-bolide een sprong vooruit, en eindigde samen met teamgenoot Max Verstappen in de top-tien. Ondanks dat het Tsunoda lukte om kostbare punten te pakken voor Red Bull, onthult de coureur dat de twee auto’s wel degelijk veel van elkaar verschillen.

“De VCARB heeft een veel groter venster waarin de auto goed presteert, dus wat je ook doet, die auto werkt vrij goed met elke soort balans”, legt Tsunoda uit over zijn oude bolide bij Racing Bulls. “De Red Bull heeft daarentegen een specifieke afstelling en een specifiek venster, band en alles. Dat smalle venster is echt moeilijk te vinden.”

Het smalle werkvenster van de RB21 is daarom dan ook het grootste punt van gewenning voor de Japanner. “Ik heb nooit echt nagedacht over opwarmen (van de bolide, red.) en hoe ik precies moet opwarmen en afstellen. Dus dat soort dingen is op dit moment het moeilijkste om te leren.” Christian Horner heeft wel goed nieuws voor de kersverse Red Bull-coureur. De teambaas gaf eerder al aan dat Red Bull hoopt met upgrades het werkvenster breder te maken.

Vooruitgang

Tsunoda gaat ondertussen door met stapje voor stapje de RB21 beter te leren kennen. De Japanner heeft al wat vooruitgang geboekt, maar hoopt gauw nog meer stappen te kunnen zetten. “Dat zal komen met ervaring. Elk weekend probeer ik andere dingen en soms gaat het goed, soms gaat het slecht. Maar ik denk dat dit soort ups en downs heel normaal voor me zijn, dus ik neem gewoon de tijd en ga langzaam maar zeker vooruit. Ik zal het niet overhaasten, maar tot nu toe ben ik blij met hoe snel ik vooruitgang kan boeken.”

