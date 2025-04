Yuki Tsunoda wil als Red Bull-coureur in Bahrein beter presteren dan bij zijn thuisrace in Japan. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan; hij moet nog aan veel zaken wennen. Van rijgedrag van de RB21 tot aan communicatie met zijn enigneer, en meer.

“Je probeert in zo’n eerste weekend van sessie naar sessie vooruitgang te boeken”, keek Tsunoda donderdag nog eenmaal terug op zijn debuut bij Red Bull afgelopen week. “Daarbij ging het in de vrije trainingen beter dan gedacht.” In de kwalificatie sneuvelde hij in Q2, in de race won hij een paar plekken, Punten zaten er niet in.

“Ik ben nog van alles aan het leren over de auto. Hoe rijdt die, wat voor setup past erbij. Je probeert van alles uit en dat kost ook veel tijd. In de kwalificatie ging het minder goed dan ik hoopte, maar er waren ook positieve dingen, zoals de bandendegradatie. Ik kijk dus met vertrouwen naar de toekomst.”

In Bahrein zal het hopelijk voor Tsunoda iets beter gaan, punten zou een mooie bekroning zijn op zijn overstap van Racing Bulls naar Red Bull. De verschillen tussen zijn oude en nieuwe team zijn groot. “De benadering is bij het ene team toch anders dan bij het andere, dat heb je altijd. Samen met Red Bull probeer ik nu de manier te vinden waarop ik het beste kan presteren. Je hebt natuurlijk ook een andere engineer, daarmee moet je ook weer leren communiceren en afstemmen. Het is allemaal even wennen, maar dat zijn zaken die race per race beter zullen worden.”

