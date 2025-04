Het Japanse raceweekend was niet het gedroomde debuut bij Red Bull voor Yuki Tsunoda. De Japanner had graag in de punten gereden tijdens zijn eerste volledige weekend in dienst van de Oostenrijkse renstal, maar kwam niet hoger dan plek twaalf. Volgens Tsunoda kon hij tijdens de race niet veel meer uithalen na zijn teleurstellende kwalificatiesessie op de zaterdag.

Yuki Tsunoda zat na de veelbesproken rijderswissel met Liam Lawson voor het eerst dit raceweekend in de RB21. De Japanner eindigde zijn eerste race voor de Oostenrijkse renstal, en bovendien zijn thuisrace, als twaalfde, terwijl teamgenoot Max Verstappen zijn vierde zege op Suzuka op rij pakte. Een teleurgestelde Tsunoda staat na de race voor de camera’s van F1TV.

Geen punten

“Het was natuurlijk niet het resultaat dat ik wilde”, blikt Tsunoda terug. “Ik wilde graag in de punten eindigen.” De Japanner kwalificeerde op de zaterdag als vijftiende, maar mocht dankzij de gridstraf van Carlos Sainz als veertiende aan de race beginnen. Tsunoda kon al gauw in de race zijn voorganger bij Red Bull Liam Lawson inhalen. Toch was het aantal goedgemaakte plaatsen van Japanner niet genoeg voor een top tien-klassering.

“Ik moet het gewoon beter doen in de kwalificaties, het tempo was er namelijk”, verzucht de kersverse Red Bull-coureur. “Ik zat vast in het verkeer (tijdens de race, red.). Dat was frustrerend, maar ik heb wel veel geleerd van die 53 rondes. Ik heb zin in de volgende race, maar het was wel mijn thuisrace. Dus het is wel jammer.” De Japanner feliciteert nog wel zijn teamgenoot Max Verstappen met de zege, en is blij dat een Honda-motor toch de Japanse Grand Prix heeft gewonnen.

