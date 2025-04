De pech van Carlos Sainz in Japan is nog steeds niet ten einde. De Madrileen kreeg niet alleen met een gridstraf te maken na de kwalificatie op Suzuka, maar krijgt nu na de hoofdrace ook nog eens een geldboete. Sainz kwam veel te laat aan bij het volkslied voorafgaand aan de race, vanwege opgelopen buikpijn. De FIA is onverbiddelijk, en geeft de Williams-coureur een boete van €10.000.

Voor Carlos Sainz is het raceweekend op Suzuka eentje om gauw te vergeten. De Spanjaard reed kleurloos rond achterin het veld, en eindigde als veertiende. De Madrileen kon daardoor geen punten mee naar huis nemen voor Williams, maar krijgt wel een rekening toegestuurd. Sainz was namelijk te laat voor het Japanse volkslied, en kreeg daarvoor een boete van €10.000.

“De coureur Carlos Sainz krijgt een boete van €20.000, waarvan €10.000 voorwaardelijk”, leest de officiële verklaring van de stewards. De Madrileen hoeft de tweede €10.000 niet te betalen, als hij het komende jaar niet meer te laat komt bij het volkslied. “De coureur arriveerde pas nadat het volkslied al was afgelopen.”

Buikpijn

Sainz kwam uiteindelijk veel te laat op zijn plek bij het volkslied vanwege opgelopen buikpijn voorafgaand aan de race. Daarom schrijft de FIA niet de volledige boete van €60.000 aan de Williams-coureur uit. “Desalniettemin is het tonen van respect voor het nationale volkslied van de hoogste prioriteit en moeten alle betrokken partijen voor elk scenario plannen zodat de coureur op tijd op de juiste positie staat.”

