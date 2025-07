Het was vorig jaar hét verhaal van het seizoen: de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari. Niet alleen kwam er daardoor een einde aan de jarenlange samenwerking tussen de Brit en Mercedes, Carlos Sainz moest plaatsmaken bij de Scuderia en op zoek naar een nieuwe werkgever. Na lang wikken en wegen koos de Spanjaard voor Williams, een keuze waarvan Günther Steiner verwacht dat Sainz er inmiddels spijt van heeft.

Carlos Sainz is inmiddels alweer een half seizoen coureur bij Williams. De Spanjaard staat momenteel vijftiende in het coureurskampioenschap, zeven plaatsen lager dan teamgenoot Alexander Albon en negen plaatsen lager dan opvolger bij Ferrari Lewis Hamilton. Teambaas James Vowles gaf eerder al aan dat Williams het huidige seizoen opoffert voor het 2026-seizoen, wanneer het nieuwe reglement van kracht gaat.

‘Geen goede tijd bij Williams’

Toch denkt oud-teambaas Günther Steiner dat Sainz wel eens spijt heeft van zijn keuze voor het middenveldteam. “Ik denk dat hij op dit moment over het algemeen geen goede tijd heeft bij Williams. Hij heeft het erg moeilijk en Carlos is een erg goede coureur. Williams had wel een heel goed begin van het jaar, maar dat was vooral met Albon en niet met Carlos. Carlos heeft nooit echt goede resultaten behaald.”

Albon reed in het huidige seizoen al acht keer de top-tien in, terwijl Sainz dat nog maar zes keer is gelukt. Albons beste resultaat in 2025 tot nu toe was drie keer een vijfde plaats – in Australië, Miami en Emilia-Romagna. De Spanjaard kwam intussen niet hoger dan de achtste plek. Nico Hülkenberg pakte daarentegen op Silverstone de eerste podiumplaats uit zijn carrière met het team van Sauber/Audi. “Er is duidelijk een beetje frustratie ontstaan”, vervolgt Steiner. “En als Carlos eraan terugdenkt, zal hij wel denken: ik had met Audi moeten gaan. Maar hé, hij maakt de beslissing, dus hij moet leven met de consequenties.”

