Williams werkt tijdens de aankomende GP van Barcelona-Catalonië één van zijn verplichte rookiesessies af. Alex Albon staat zijn FW48 in de eerste vrije training af aan reservecoureur Luke Browning, die daarmee opnieuw waardevolle F1-kilometers zal maken voor het team uit Grove. De Brit zal later dit seizoen ook de eerste vrije training in Oostenrijk rijden. Daar mag hij de auto van Carlos Sainz besturen.

Voor Browning wordt het een bijzondere test, aangezien hij voor het eerst zal proeven van de nieuwe technische reglementen van 2026. De 24-jarige Engelsman maakte de afgelopen jaren al indruk tijdens meerdere vrije trainingen, tests voor jonge coureurs én TPC-dagen bij Williams. Naast zijn werkzaamheden als reservecoureur houdt hij zijn racevaardigheid scherp in de Japanse Super Formula. Vorig jaar eindigde hij nog als vierde in het F2-kampioenschap.

Browning ziet de vrije trainingen als een kans om te laten zien dat hij klaar is voor een eventuele stap naar de Formule 1. “Het is natuurlijk belangrijk voor me om goed te presteren tijdens deze vrije trainingen”, reageerde hij in een officieel persbericht. “Er is niet per se druk om snelle rondetijden te rijden. Het gaat erom te laten zien dat ik klaar ben om in de auto te stappen mocht dat nodig zijn. Dat is niet zozeer een druk die ik voel vanuit de teamleiding, maar meer vanuit mezelf.”

Nieuw reglement biedt kansen

“Ik wil hoge eisen aan mezelf stellen en ervoor zorgen dat ik er klaar voor ben als ik de kans krijg”, lichtte Browning toe. “Voor mijn gevoel ben ik er klaar voor, ik voel me fit genoeg. Ik heb Super Formula gereden, dat is natuurlijk supergoed voor je nekspieren, en met de TPC-tests die ik heb gedaan, voel ik me nu klaar om in een F1-auto te rijden. Het is alleen nog de vraag of die kans zich voordoet.” Volgens Browning biedt de introductie van de nieuwe reglementen bovendien een unieke mogelijkheid voor jonge coureurs om zich te onderscheiden. “Ik denk dat het een hele lastige formule is, dat lijkt me duidelijk”, legde hij uit. “Tegelijkertijd waren de auto’s van vorig jaar al vijf jaar in gebruik en stonden er veel ervaren coureurs op de grid. Dan is het veel moeilijker om in één vrije training een beetje in de buurt te komen.”

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Formule 1-teams moeten sinds 2025 vier keer per seizoen verplicht een rookie in de auto zetten tijdens een vrije training, zodat de volgende generatie tijdig kan wennen aan de hoofdklasse. Alle vaste rijders moeten dus tweemaal hun bolide afstaan. Met het grote aantal stratencircuits en liefst vijf sprintweekenden is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

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