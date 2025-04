Max Verstappen en Lando Norris maken na afloop van de Grand Prix van Japan niet veel woorden vuil aan het pitstop-incident. De twee lijken achteraf te beseffen dat het een storm in een glas water was en kunnen er zelfs om lachen. “Lando zag dat het gras niet echt goed gemaaid was aan de rechterkant en zorgde ervoor dat het mooi gemaaid werd.”

Max Verstappen en Lando Norris doken na 21 ronden, respectievelijk als nummer één en twee in de race, de pitstraat in voor hun eerste pitstop. De pitcrew van Red Bull was iets trager dan die van McLaren, waardoor Norris langszij kwam en bij het verlaten van de pitstraat een inhaalactie probeerde af te dwingen door over het gras te rijden.

LEES OOK: VIDEO: Gedoe tussen Lando Norris en Max Verstappen in de pitstraat, incident blijft onbestraft

De Brit was van mening dat zijn titelrivaal hem tot deze actie dwong, terwijl Norris mogelijk zelf een straf kon krijgen vanwege een unsafe release. Verstappen reageerde kalm via de boordradio en gaf aan dat Norris ervoor koos over het gras te rijden in plaats van achter hem zijn karretje aan te spannen. Op de persconferentie na de race op Suzuka werd Verstappen gevraagd naar het incident, dat de wedstrijdleiding onbestraft liet. “Ik denk dat het gras niet echt goed gemaaid was aan de rechterkant. Lando zag dat ook en hij zorgde ervoor dat het mooi gemaaid werd” grapte de wereldkampioen. “Wat moet ik zeggen”, vroeg hij zich enigszins getergd af.

‘Max’ recht om dat te doen’

Norris wilde ook niet al te veel woorden vuilmaken aan het voorval. “De jongens deden gewoon een hele goede pitstop. Onder druk was onze enige kans om wat dichterbij te komen. Ik probeerde Max niet eens te racen. Ik probeerde gewoon het gras te maaien, zoals hij zei. Ik wist niet eens dat hij daar was, eigenlijk”, zei hij schaterlachend. Met een wat serieuzere toon eindigde hij zijn antwoord, waarbij het leek alsof hij de hand in eigen boezem stak. “Hij had de positie en het recht om te doen wat hij deed. Dus, fair play.”

Dure grasmaaier

In de cooldown room na afloop van de race konden de twee erom lachen. “Dat was een dure grasmaaier”, zei Verstappen tegen Norris. “Ja”, knikte Norris. “Deze vloer is er speciaal voor gemaakt”, vervolgde hij. Oscar Piastri haakte ook in op het onderonsje. “Waren dit alle hoogtepunten? Is dit alles wat er afgelopen race is gebeurd”, vroeg hij zich hardop af. “Er gebeurde niets. Volgens mij is er niets eens ingehaald”, meende Norris.

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.