Christijan Albers noemt de aanstelling van Laurent Mekies als opvolger van Red Bulls ontslagen teambaas en CEO Christian Horner een schot in de roos. “Ik ben een fan hem, hij is de juiste keus”, aldus de voormalig F1-coureur die bij Minardi nauw samenwerkte met de Fransman, destijds zijn race-engineer.

Na twintig jaar kwam er gisteren een abrupt einde aan het huwelijk van Christian Horner en Red Bull Racing. De teambaas en CEO kreeg de bons. Tegenvallende resultaten, beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag, een interne machtsstrijd, personeel dat wegliep en een verziekte teamsfeer kostten de Brit uiteindelijk de kop.

“Het is uit zijn handen geglipt”, stelt Christijan Albers. “Ik wil Horner niet downplayen, want hij heeft het team van de grond af opgebouwd en er veel succes mee behaald, maar hij heeft de laatste jaren alles gedaan om te kunnen blijven zitten. Het ging meer om zijn eigen positie dan het team. Horner heeft Rob Marshall weg laten gaan, met Adrian Newey kwam het niet goed en hij bood Sergio Pérez contactverlenging die het team uiteindelijk veel geld heeft gekost. Daarnaast zijn de resultaten niet goed en is er de vraag wat Max (Verstappen) gaat doen. Dan begrijp ik dat je als top een keer zegt: nu is het klaar.”

‘Fan van Mekies’

Met de aanstelling van Mekies krijgt Red Bull een teambaas en CEO die volgens Albers heel anders opereert dan zijn Britse voorganger. “Ik ben door meerdere factoren fan van hem”, erkent de oud-coureur, “en vind hem de ideale man. Ik heb met veel engineers gewerkt, maar Mekies is écht goed. Zijn technische kennis is gigantisch, op alle terreinen. Hij is stap voor stap gegroeid: ook door zijn werk bij de FIA en later Ferrari. We zijn twintig jaar verder na Minardi en nu hij is de baas van een van de grootste Formule 1-teams. Ik denk dat hij de juiste keus is.”

Wat Albers vooral zo aan zijn oude race-engineer waardeert zijn diens menselijke vaardigheden. “Mekies is open, eerlijk, rustig, empathisch, blijft altijd beleefd en heeft normen en waarden. Je kunt altijd bij hem terecht en dat schept vertrouwen. Ik hoop dat hij de tijd krijgt ervoor te zorgen dat de mensen in het team zich weer happy gaan voelen en hij kan gaan bouwen. Want hij zal eerst zeker wat maanden nodig hebben om iedereen te leren kennen. Dit is wel een behoorlijk klusje.”

Overigens denkt Christijan Albers niet dat Max Verstappen de motor achter Horners vertrek zou zijn, zoals her en der wordt gesuggereerd. “Ik geloof niet dat Max heeft gezegd: hij eruit of ik eruit. Zo is hij niet. Ik denk wel dat hij duidelijk heeft gemaakt dat het anders moet. Red Bull is nergens zonder Max, zo hoort het bij een topteam natuurlijk niet te zijn. De komst van Mekies zal een boost zijn voor Red Bull. Het positieve is dat hij zowel teambaas als CEO is. Prima, want als er iemand verstand van zaken heeft is hij het.”

