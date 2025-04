Het had niet veel gescheeld of Lando Norris was na zijn eerste pitstop voorbij aan Max Verstappen. De pitstop van de Nederlander was langzamer, waardoor de McLaren-coureur langszij kwam en via het gras een inhaalactie probeerde af te dwingen.

Over de boordradio klaagde Lando Norris in de hoop dat Max Verstappen een straf zou krijgen. De Brit rijdt momenteel achter Verstappen op een virtuele tweede plek. Inmiddels is bekend dat de wedstrijdleiding niet verder gaat kijken naar het incident.

Bekijk hier het moment tussen Verstappen en Norris:

😱



Drama in the pit lane as Verstappen and Norris exit side by side jostling for the race lead!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/TmdkvM1tuW — Formula 1 (@F1) April 6, 2025



