Carlos Sainz beleeft een nachtmerrie bij de start van de GP van Oostenrijk. De Williams-coureur zou vanaf de negentiende plek starten, maar zijn auto komt niet in beweging voor het formatierondje. “Hij zit vast in de eerste versnelling”, meldt Sainz via de boordradio. De Spanjaard kan uiteindelijk één rondje voltooien, voordat hij zijn race moet opgeven in de pitstraat; brandende remmen maken een einde aan zijn zondag. De start wordt een kwartier later hervat.

De startprocedure werd kortstondig uitgesteld terwijl marshals en monteurs zich voorbereidden op een mogelijke terugtrekking van de auto. Maar net op het moment dat de procedure werd onderbroken, kwam de Williams plotseling toch in beweging. Omdat hij niet op tijd terugkeerde naar zijn startplek, moest Sainz nu vanuit de pitstraat starten – waar een nieuw probleem zich voordeed. Bij het inrijden van de pitstraat stonden zijn remmen zichtbaar in brand. Voor hem komt de GP van Oostenrijk vervroegd ten einde.

