Williams-coureur Carlos Sainz kijkt terug op een ‘rampzalig weekend’ in Spielberg. Door remproblemen viel de Spanjaard al uit tijdens de formatieronde. Het duurde niet lang of teamgenoot Alex Albon voegde zich bij hem in de garage; ook hij haalde de finish van de Oostenrijkse GP niet. Zodoende bleef Williams – dat dit seizoen al heeft laten zien dat het de andere teams in het middenveld de baas kan – puntloos achter.

Het onheil voor Carlos Sainz begon al tijdens de kwalificatie; schade aan zijn FW47 en remproblemen zorgden ervoor dat hij niet verder kwam dan de negentiende startplek. “We hebben waarschijnlijk schade aan de vloer opgelopen, zo is mij net verteld”, verklaarde hij destijds. “Ik weet niet precies waar, want ik ben niet van de baan gegaan, maar er moet iets zijn afgevallen – we verloren immers zoveel downforce. Daar komt nog bij dat we vanaf het begin van de kwalificatie al remproblemen hadden.”

Tijdens de Grand Prix hoopte Sainz zich met frisse energie een weg door het veld te banen, maar zijn bolide gaf al vóór de start de geest. Terwijl zijn concurrenten één voor één aan hun formatieronde begonnen, strandde de viervoudig racewinnaar op zijn startplek. Toen hij de Williams eenmaal weer aan de praat had gekregen, keerde hij met smeulende remmen terug naar de pitstraat, waar zijn race direct ten einde kwam.

Williams kwetsbaar?

“We moeten kijken of er een verband is tussen gisteren en vandaag”, verzuchtte Sainz tegenover de media in Oostenrijk. “Feit is dat er nog steeds een probleem is, en dat we precies moeten uitzoeken wat er is gebeurd. De auto remde van achteren toen ik de motor startte, en daardoor kon ik niet meer rijden. Ik heb het systeem weten te resetten, maar na één rondje blokkeerde hij opnieuw aan de achterkant. Maar ja, er gaat de laatste tijd wel meer mis. Deze eerste seizoenshelft is wat dat betreft zwaar geweest – er blijven maar dingen fout gaan. Gelukkig moet er ooit een einde komen aan deze pech.”

“We zullen moeten beginnen met onderzoeken waarom we zoveel problemen hebben, want Alex (Albon, red.) verging het niet veel beter”, besloot Sainz. “We hebben nu al meerdere races last van remproblemen, motorproblemen, oververhitting. In die zin zijn we soms echt een beetje kwetsbaar. Nu is het weer een rampzalig weekend voor ons geweest, maar we moeten doorzetten en kijken hoe we ons verder kunnen verbeteren.” Het team uit Grove heeft bevestigd dat het de problemen met de auto van Albon onderzoekt. De Brits-Thaise coureur is nu twee races op rij uitgevallen met motorproblemen.

