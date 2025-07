Sauber heeft een overeenkomst gesloten met Alpine – de Zwitserse renstal mag test- en reservecoureur Paul Aron tweemaal inzetten tijdens een vrije training. Alle Formule 1-teams moeten jaarlijks vier keer een rookie laten deelnemen aan een oefensessie. Omdat Sauber geen jonge reservecoureurs onder contract heeft, klopte het aan bij Alpine. Paul Aron eindigde vorig jaar als derde in het F2-kampioenschap en werkt sinds november voor het team uit Enstone.

Maandag maakten Sauber en Alpine bekend dat ze tot een samenwerking zijn gekomen omtrent Paul Aron. Sinds dit seizoen moeten alle vaste Formule 1-coureurs, mits ze zelf geen rookie zijn, tweemaal per jaar een vrije training afstaan aan een jong talent. Aangezien Sauber al een rookie in huis heeft met Gabriel Bortoleto, hoeft het team slechts twee keer een vervanger aan te wijzen – in dit geval voor Formule 1-veteraan Nico Hülkenberg.

Omdat er geen junioren in het Sauber-programma zitten, shopte het team uit Hinwil buiten de deur. Alpine ging maandag akkoord met het tijdelijk uitlenen van de 21-jarige Paul Aron. De Estse reservecoureur mocht vorig jaar al proefrijden tijdens de post-season test in Abu Dhabi. Voor Sauber zal hij in actie komen tijdens de eerste vrije trainingen in Groot-Brittannië en Hongarije.

Dromen van een fulltime-contract

“Ik ben erg blij dat ik deze kans krijg om waardevolle tijd in de Formule 1 door te brengen”, reageerde Aron in een officieel persbericht. “Ik wil Alpine bedanken voor hun steun bij deze overeenkomst. Het is geen geheim dat het mijn droom is om ooit fulltime in de Formule 1 te rijden. Elke kans om in een competitieve omgeving op het circuit te staan, is daarom een belangrijke stap. Tegelijkertijd blijf ik me richten op mijn ontwikkeling bij Alpine, al kijk ik ook echt uit naar de twee sessies met Sauber.”

LEES OOK: ‘Briatore grijpt mogelijk in, Valtteri Bottas nieuwe kandidaat voor Alpine’

“Het is in ons belang om de rijmogelijkheden voor ons jonge talent te maximaliseren”, voegde Alpine-topman Flavio Briatore toe. “Daarom is het goed dat we tot een overeenkomst met Sauber zijn gekomen. We zien dit jaar wisselend succes onder de Formule 2-coureurs van vorig seizoen”, verwees hij naar de vele F2-alumni die nu in de koningsklasse rijden, onder wie Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar en Kimi Antonelli. “Paul Aron was destijds ook een van de koplopers, dus dit is een mooie kans voor hem en voor het team om zijn ontwikkeling voort te zetten.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.