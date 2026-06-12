De FIA keurde het Right of Review van Alpine goed en schrapte de tijdstraffen van Pierre Gasly na de chaotische Grand Prix van Monaco. De Fransman eindigde hierdoor alsnog als derde. Voor andere coureurs wordt het een lastig verhaal. “Ik zou niet weten hoe je dit moet ontrafelen”, zegt Alpine-teambaas Steve Nielsen in Barcelona.

“We waren al op vrijdag en zaterdag gewaarschuwd dat er problemen waren met dat deel van de baan”, legt Nielsen uit. “Daarom hadden we onze coureurs al gewaarschuwd. Toen we al die straffen zagen in de race, dachten we: oké, er klopt iets niet.” Nielsen wist het bijna direct. “Ik doe dit al een paar jaar, en over een heel seizoen zie je misschien vier of vijf pitstraat-overtredingen. Om er dan zes op één middag te zien, waarvan drie van ons, dan denk je: er is iets fout.”

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Voor Gasly was herstel relatief simpel, omdat de straffen pas na de race werden opgelegd. Voor George Russell ligt dat bijvoorbeeld anders, hij kreeg een drive-through penalty tijdens de Grand Prix. “We zullen nooit weten of zijn overtreding echt was”, aldus Nielsen. “En ik weet niet hoe je dat zou kunnen ontrafelen. Als ik in die positie zat, zou ik boos zijn.”

Ondanks het terugdraaien van de straf bij Alpine, blijft er toch een wrange nasmaak. “Als ik kon ruilen, zou ik dat podiummoment boven de punten kiezen”, geeft Nielsen toe. “Die emotie krijg je nooit meer terug.”

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