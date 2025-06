Alpine kijkt terug op een moeizaam raceweekend in Oostenrijk. Na opnieuw een puntloze race blijft de Franse renstal hekkensluiter in het wereldkampioenschap. Met name Franco Colapinto, die eerder dit jaar werd opgeroepen als vervanger van rookie Jack Doohan, presteert vooralsnog ondermaats. Volgens Britse media is een nieuwe rijderswissel in de maak – Alpine-topman Flavio Briatore zou mogelijk gokken op Mercedes-reserve Valtteri Bottas.

Het doorgaans goed geïnformeerde The Race meldt dat Valtteri Bottas momenteel de ‘voornaamste kandidaat’ is om Colapinto te vervangen. Flavio Briatore, die sinds het vertrek van teambaas Oliver Oakes met de scepter zwaait in Enstone, zou al contact hebben gezocht met Mercedes over de beschikbaarheid van de Fin. Naar verwachting vormt een overstap naar Alpine geen obstakel, mits Bottas een fulltime zitje krijgt aangeboden.

Alpine in zee met Mercedes

Bottas wordt momenteel vooral ingezet om rookie Kimi Antonelli te begeleiden tijdens diens debuutjaar in de Formule 1. Daarnaast fungeert de excentrieke coureur als een PR-kanon voor Mercedes; met ludieke video’s speelt hij een prominente rol in de marketing van het team. Wat een overstap naar Alpine mogelijk vergemakkelijkt, is de aanstaande overgang van het team naar Mercedes-motoren. Waar Alpine nu nog gebruikmaakt van een eigen Renault-krachtbron, wordt het vanaf 2026 een klantenteam en dus afhankelijk van de Silberpfeile.

Hoewel er nog geen deal is gesloten, evalueert Briatore momenteel alle opties. De komst van Colapinto heeft hem immers weinig opgeleverd. Ook in Oostenrijk moest de Argentijn alle zeilen bijzetten om niet als laatste te eindigen. Bottas zou op zijn beurt staan te popelen om weer in actie te komen. Zijn naam circuleert niet alleen bij Alpine; ook Cadillac zou de tienvoudig racewinnaar op de radar hebben voor een stoeltje in 2026. Mocht hij de overstap maken, dan wil hij naar verluidt wel garanties dat hij ook in 2026 op de grid staat. Wordt vervolgd.

