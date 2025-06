Valtteri Bottas verdween in 2024 van de Formule 1-grid. Zijn contract met Sauber werd niet verlengd, waarna de excentrieke Fin terugkeerde naar Mercedes als test- en reservecoureur. Bottas, die nog altijd bijzonder populair is bij het grote publiek, wordt ondertussen gelinkt aan een nieuw contract bij het toekomstige Cadillac-team. In een komische video op sociale media zinspeelt hij op de aanhoudende geruchten. Is een nieuwe deal al in de maak?

In de video is te zien hoe Valtteri Bottas, compleet met cowboyhoed en zijn kenmerkende snor, naar een Cadillac wordt geleid. Hij lijkt onder de indruk van de ’twee vrije stoeltjes’ in de Amerikaanse bolide. “Wauw, dat is een fraai stoeltje”, grapt de Fin. “Die zou ik best willen hebben.” Wanneer hem ten slotte wordt gevraagd of hij er daadwerkelijk één wil, sluit hij af met een knipoog: “Nog niet.” Een open sollicitatie richting Cadillac, of een subtiele hint naar een aankondiging?

Wie o wie gaat naar Cadillac?

De timing van het filmpje is veelzeggend. Cadillac maakt in 2026 zijn debuut op de Formule 1-grid, maar heeft nog geen coureurs vastgelegd. De Amerikanen, onder wie topadviseur Mario Andretti, hebben al meerdere keren aangegeven op zoek te zijn naar ervaren rijders – bewezen Formule 1-coureurs die het team in de beginfase kunnen ondersteunen. Bottas zou als tienvoudig Grand Prix-winnaar van grote waarde kunnen zijn, mede dankzij zijn uitgebreide technische kennis uit zijn tijd bij Mercedes.

“Cadillac is voor mij gewoon een heel interessant project”, verklaarde Bottas onlangs in de Beyond the Grid-podcast. Hij liet daarbij weten dat hij in augustus duidelijkheid hoopt te kunnen geven over zijn toekomst. “Cadillac biedt iets compleet nieuws”, voegde hij eraan toe. “Misschien kijkt een Amerikaans team wel op een totaal andere manier naar de sport. Stel dat ik daar straks als coureur aan de slag mag, dan begin ik echt vanaf nul. Het idee dat je dan bepaalde keuzes kunt beïnvloeden, is ontzettend spannend. Dat werkt motiverend – en als het team dan ook nog succesvol blijkt, is dat extra belonend.”

