Volgend jaar verschijnt Cadillac als elfde team op de Formule 1-grid. Onder druk van autogigant General Motors kiest het project voor een sterke Amerikaanse inbreng. Toch is er ook ruimte om ervaringsdeskundigen aan te trekken; personeel dat bekend is met het reilen en zeilen in de Formule 1. Voormalig racewinnaar en Mercedes-reserve Valtteri Bottas toonde deze week opvallend veel interesse in een samenwerking met Cadillac. Solliciteert hij naar een stoeltje?

“Ik weet wanneer ik duidelijkheid wil over volgend jaar”, aldus Bottas in de Beyond the Grid-podcast. “Ik denk aan augustus, dat lijkt me een mooi moment. Dat gezegd hebbende, hoop ik binnenkort al meer te weten.” Wat betreft een samenwerking met Cadillac liet Bottas zich bijzonder geïnteresseerd uit. “Ik denk dat ze een aantal coureurs op het lijstje hebben staan”, stelde de Fin. “Maar mijn ervaring zou doorslaggevend kunnen zijn. Ik heb nu voor drie verschillende teams gereden – één daarvan was bovendien mega-succesvol”, doelde hij op Mercedes.

‘Interessant project’

“Cadillac is voor mij gewoon een heel interessant project”, vervolgde Bottas. “Het is iets compleet nieuws. Misschien heeft een Amerikaans team wel een totaal andere kijk op de sport. Stel dat ik daar straks als coureur aan de slag mag, dan begin ik echt vanaf nul. Het idee dat je dan bepaalde keuzes kunt beïnvloeden, is heel spannend. Dat werkt motiverend – en als het team dan ook nog succesvol blijkt, is het extra belonend.”

LEES OOK: Cadillac strikt Tommy Hilfiger als eerste Formule 1-sponsor: ‘Twee iconen’

Cadillac-topadviseur Mario Andretti, de laatste Amerikaan die een Formule 1-wereldtitel won, onthulde in februari al dat het team het liefst een Amerikaanse coureur contracteert én een ervaren rot. In die laatste categorie zijn er genoeg kanshebbers, onder wie Valtteri Bottas, maar ook Daniel Ricciardo en Sergio Pérez. Deze drie veteranen wonnen respectievelijk tien, acht en zes Grands Prix.

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.