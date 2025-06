Het nieuwe Formule 1-team van Cadillac heeft zijn eerste grote sponsor aangetrokken; de Amerikaanse modegigant Tommy Hilfiger wordt de officiële kledingsponsor en lifestylepartner van het team. Dat maakten beide partijen dinsdag bekend in New York. Tommy Hilfiger werkte eerder al succesvol samen met onder andere Mercedes en Lewis Hamilton. Ook in de aankomende Hollywoodfilm F1 speelt het merk een prominente sponsorrol.

Het Formule 1-project van Cadillac, een initiatief van de Amerikaanse autogigant General Motors, kreeg dit jaar groen licht om toe te treden tot de koningsklasse. Met steun van Tommy Hilfiger wil Cadillac zowel op als naast de baan indruk maken. Bovendien sluit de samenwerking naadloos aan bij het Amerikaanse elan dat het team wil uitdragen. Uit persmateriaal én uit beloftes over toekomstige coureurs blijkt dat Cadillac de Amerikaanse identiteit wil benadrukken.

‘Twee iconen’

“Twee iconen. Eén visie. Dit is een gedurfde nieuwe stap voor de Amerikaanse autosport”, verklaarde Tommy Hilfiger, oprichter van het gelijknamige modemerk, in een officieel persbericht. “We willen zowel het erfgoed van de Formule 1 eren als de toekomst heruitvinden. Nu de populariteit van de sport blijft toenemen, is er nooit een beter moment geweest om de wereld te laten zien wat een Amerikaans team kan brengen.” Teambaas Graeme Lowdon reageerde eveneens enthousiast: “We zijn een Amerikaans team dat een van de meest iconische Amerikaanse merken vertegenwoordigt,” doelde hij op Cadillac. “Tommy Hilfiger is ook een Amerikaans icoon, en diens erfenis in de Formule 1 is ongeëvenaard.”

Tommy Hilfiger heeft een lange geschiedenis in de Formule 1, met eerdere samenwerkingen met onder andere Lotus, Ferrari en Mercedes. Ook werkte het merk nauw samen met Lewis Hamilton. De samenwerking met Cadillac brengt opnieuw mode en autosport samen, inclusief teamkleding, rijderspakken en merchandise met het kenmerkende Hilfiger-design. In 2026 debuteert Cadillac op de Formule 1-grid.

