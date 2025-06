Hollywood-acteur Brad Pitt speelt een hoofdrol in de aankomende Formule 1-film F1. De 61-jarige Amerikaan speelt Sonny Hayes, een fictieve coureur die zijn rentree maakt in de koningsklasse. In zijn voorbereiding en tijdens het filmen van de verschillende scènes heeft Pitt kunnen proeven van het Formule 1-bestaan. Zodoende concludeerde hij dat coureurs het veel zwaarder hebben dan de gemiddelde filmster.

In een interview met GQ vergeleek Brad Pitt zijn leven als acteur met het leven van de gemiddelde Formule 1-coureur. “Er is zeker sprake van isolatie”, zei hij over een carrière in Hollywood. “Of zelfs eenzaamheid wanneer je het gevoel hebt dat de dingen niet op hun plek vallen. Maar meestal leidt alles tot iets groters en kun je vanzelf doelen stellen. Die isolatie blijft altijd wel in stand, al is die niet per se negatief. Het vereist een constante inspanning en een constante discussie.”

“Ik denk dat wij (acteurs, red.) het niet makkelijk hebben, maar die gasten (coureurs, red.) worden nog veel meer onder de loep genomen”, vervolgde Pitt. “Ze krijgen zoveel gezeik over zich heen. Dat shockeerde me echt. Ze moeten wel een dikkere huid hebben dan wij. Tegelijkertijd zijn er zoveel mensen die denken dat ze dit ook zouden kunnen doen, alleen maar omdat ze hard over de snelweg rijden of zoiets.” Wie Brad Pitt wil zien schitteren als Formule 1-coureur, moet nog even geduld hebben. F1 gaat eind juni in première.

