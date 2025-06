Max Verstappen kreeg tijdens de afgelopen GP van Spanje drie strafpunten toegekend voor het – bewust of onbewust – aantikken van George Russell in bocht vijf. Daarmee komt het totaal aantal strafpunten van de Nederlander op elf te staan. Bij twaalf strafpunten is de FIA verplicht de Red Bull-coureur voor één race te schorsen. Gelukkig voor Verstappen vervallen de punten ook weer na verloop van tijd. Hieronder een overzicht van al zijn strafpunten – en de vervaldatums.

2 strafpunten – GP Oostenrijk, 30 juni 2024

Max Verstappen moest zich in Spielberg verdedigen tegen de aanvallen van titelrivaal Lando Norris. De Brit had al meerdere vergeefse pogingen gedaan om hem in zijn ogenschijnlijk snellere McLaren voorbij te steken. In ronde 64 ging het echter mis. Norris probeerde buitenom in te halen in bocht 3, maar werd daarbij op de kerbs gedrukt. De Brit gaf niet toe en hield zijn bolide op de racelijn. De onvermijdelijke touché resulteerde in lekke banden voor beiden. De stewards gaven Verstappen een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten op zijn racelicentie. Uiteindelijk eindigde hij als vijfde.

2 strafpunten – GP Mexico, 27 oktober 2024

Carlos Sainz nam in ronde 9 de leiding over van Verstappen, die zich opnieuw moest verdedigen tegen Lando Norris. De McLaren-coureur koos voor de buitenlijn in bocht 4, maar werd daarbij van de baan gedwongen door zijn Nederlandse rivaal. Norris sneed de bocht af en sloot weer aan achter Sainz en Verstappen. Laatstgenoemde duwde hem echter opnieuw over de witte lijn. De stewards oordeelden dat Verstappen in beide gevallen over de schreef was gegaan. Hij kreeg twee tijdstraffen van elk tien seconden en opnieuw twee strafpunten op zijn licentie. Uiteindelijk eindigde hij als zesde.

1 strafpunt – GP Brazilië, 2 november 2024

In de slotfase van de sprintrace in Brazilië probeerde Verstappen Oscar Piastri in te halen. De Australiër reed op dat moment op de tweede plaats. Achter de virtuele safety car wachtte de Nederlander op het groene sein, maar hij bleek iets te ongeduldig. Verstappen ging 0,63 seconde te vroeg op het gas en kreeg een tijdstraf van vijf seconden, evenals één strafpunt op zijn racelicentie. Uiteindelijk eindigde hij als vierde.

1 strafpunt – GP Qatar, 30 november 2024

Een foutje tijdens de kwalificatie. Verstappen verzekerde zich met een indrukwekkend polerondje van de eerste startplaats in Qatar. In een poging om een gat te slaan naar de auto’s voor hem, remde hij echter flink af. Daarbij bleef hij op de racelijn, waardoor hij Mercedes-rivaal George Russell hinderde. De Brit moest uitwijken en verloor bijna de controle over zijn W15. De stewards oordeelden dat Verstappen ‘onnodig langzaam’ had gereden en gaven hem een gridstraf van één plaats en één strafpunt op zijn licentie. Zodoende erfde Russell de poleposition.

2 strafpunten – GP Abu Dhabi, 8 december 2024

Max Verstappen begon de seizoensfinale in Abu Dhabi vanaf de vierde startplaats. In de eerste bocht probeerde hij direct Oscar Piastri in te halen, maar raakte daarbij het rechterachterwiel van de McLaren. Beide auto’s spinden. Terwijl Verstappen terugviel naar de elfde plek, moest Piastri zijn race achteraan hervatten. “Echt een actie van een wereldkampioen,” sneerde de Australiër over de boordradio. De stewards waren evenmin onder de indruk en gaven Verstappen een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten op zijn licentie. Uiteindelijk werd hij zesde.

3 strafpunten – GP Spanje, 1 juni 2025

Na een late safety car verloor Verstappen zijn podiumplek aan Charles Leclerc. Vervolgens raakte hij direct in gevecht met George Russell. Op de harde banden had de Limburger aanzienlijk minder grip dan zijn Britse tegenstander. In de eerste bocht leidde dat al tot een botsing, waarbij Verstappen van de baan raakte maar zijn positie wist te behouden. Het team droeg hem echter op om de plek terug te geven aan Russell — onnodig, zo bleek achteraf. Met tegenzin gaf Verstappen toe, maar niet voordat hij Russell in bocht 5 – bewust of onbewust – had aangetikt. Hij kreeg een tijdstraf van tien seconden en drie strafpunten op zijn racelicentie. Uiteindelijk eindigde hij als tiende.

De strafpunten brengen Verstappen in een kritieke positie. Bij twaalf strafpunten binnen een periode van twaalf maanden volgt automatisch een schorsing voor één race. Met nog meerdere races te gaan voordat eerdere strafpunten vervallen, te weten Canada en Oostenrijk, zal Verstappen voorzichtig moeten zijn om verdere sancties te voorkomen. Als hij onverhoopt geschorst wordt, komen alle punten automatisch te vervallen.

