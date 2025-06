Max Verstappen kreeg het in de slotfase van de GP van Spanje aan de stok met oude rivaal George Russell. Het team van Red Bull oordeelde dat de Nederlander daarbij over de schreef ging. Uit angst voor een ‘leaving the track and gaining an advantage’-melding droeg het team hem op om Russell voorbij te laten. Onnodig, zo maakte de FIA later bekend. Extra zuur voor Verstappen, die later een tijdstraf van tien seconden kreeg voor een aanvaring met de Brit.

Voor de herstart werd Max Verstappen, die tot dat moment uitzicht had op een podiumplaats achter de beide McLarens, op harde banden gezet door Red Bull. Door het gebrek aan grip op het witte rubber verloor hij zijn derde plaats direct aan Charles Leclerc. Niet veel later moest hij zich verdedigen tegen George Russell, waarbij Red Bull vreesde voor een straf van de FIA. “Max, kun je Russell voorbijlaten alsjeblieft?”, klonk het over de boordradio. “What the f*ck“, reageerde Verstappen verbouwereerd. “Mijn advies is om hem voorbij te laten, dat zijn nu eenmaal de regels”, besloot race-ingenieur Gianpiero Lambiase kortaf.

‘Hadden geen verdere actie ondernomen’

Juist op dat moment knalde Verstappen – bewust of onbewust – tegen de Mercedes van Russell aan. Dat leverde hem uiteindelijk een tijdstraf van tien seconden op. De Limburger viel terug naar de tiende plaats en zag concurrenten Oscar Piastri (P1) en Lando Norris (P2) verder uitlopen in het kampioenschap. Onnodig, zo onthulde de FIA later – Verstappen had de positie nooit hoeven teruggeven aan Russell.

“Uit de radiocommunicatie werd duidelijk dat de coureur van auto 1 (Verstappen, red.) door zijn team werd gevraagd om ‘de positie terug te geven’ aan auto 63 (Russell, red.)”, schreven de stewards in hun officiële document. “Dat vanwege wat het team beschouwde als een eerdere overtreding waarbij auto 1 de baan verliet en een blijvend voordeel behaalde. Wij hadden later echter vastgesteld dat we naar aanleiding van dat incident geen verdere actie zouden ondernemen.”

