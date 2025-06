Max Verstappen haalde zich de woede van menig oud-coureur op de hals met een controversiële actie tijdens de GP van Spanje. De FIA oordeelde dat de Nederlander bewust zijn RB21 tegen de Mercedes van George Russell had gestuurd. Nico Rosberg opperde dat hij de zwarte vlag had moeten krijgen. Damon Hill, die zich al vaker kritisch uitliet over Verstappen, is niet verrast dat de viervoudig wereldkampioen zich zo liet gaan.

Verstappen heeft inmiddels spijt betuigd van het incident met George Russell. De coureur ergerde zich aan zijn team, dat hem op harde banden zette voor de herstart en hem ten onrechte meldde dat hij zijn plek moest teruggeven aan de Brit. Dat leidde tot een verwoede poging van Verstappen om Russell voor te blijven – met alle gevolgen van dien. De FIA gaf hem een tijdstraf van tien seconden, waardoor de Nederlander in het eindklassement terugviel naar de tiende plaats.

‘Drama gegarandeerd’

Damon Hill, die het rijgedrag van Verstappen al jaren bekritiseert, nam het incident onder de loep op zijn X-account. “Het was een beetje ondoordacht”, aldus de oud-wereldkampioen. “Dacht hij misschien dat hij genoeg had gedaan om het ‘de plek teruggeven’-gedeelte te bevredigen? De rest was overdreven, zoals gewoonlijk.” Ook het team van Verstappen moest het ontgelden: “Bij Red Bull vechten ze met alles wat ze hebben”, vervolgde Hill. “Maar net als een gewond dier zijn ze gevaarlijk om te benaderen. De titel blijft maar schommelen. We hebben nog een lange weg te gaan. Drama gegarandeerd.”

Waar Verstappen de wind van voren kreeg, was Hill juist zeer positief over racewinnaar Oscar Piastri. De Australiër won vanaf poleposition en breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap verder uit. “Goed gedaan, Oscar Piastri”, meldde Hill. “Hij had alles onder controle dankzij een dominant polerondje.”

