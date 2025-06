Max Verstappen reageerde maandag nogmaals op het incident met George Russell tijdens de afgelopen GP van Spanje. De Nederlander had lange tijd zicht op een podiumplaats, maar na de herstart moest hij Leclerc en Russell voor zich dulden. Een botsing met de Brit leverde hem uiteindelijk een kostbare tijdstraf op – het betekende P10 voor de Red Bull-coureur. Met een nieuw statement lijkt hij dit hoofdstuk af te willen sluiten.

“We hadden een spannende strategie en een goede race in Barcelona, totdat de safety car naar buiten kwam,” aldus Max Verstappen in een nieuw bericht op Instagram. “Onze bandenkeuze richting het einde en enkele acties na de herstart van de safety car voedden mijn frustraties,” gaf hij toe. “Dat leidde tot een actie die niet juist was en niet had mogen gebeuren. Ik geef altijd alles voor het team, en emoties kunnen hoog oplopen. Soms win je samen, soms verlies je samen. Tot ziens in Montréal.”

Doordat de Nederlander op de tiende plaats eindigde, verloor hij veel terrein in het coureurskampioenschap. Leider en racewinnaar Oscar Piastri wist zijn voorsprong bijna te verdubbelen; het verschil bedraagt momenteel 49 punten. Lando Norris staat tweede, met een voorsprong van 39 punten op Verstappen. Russell (4e) en Leclerc (5e) komen ondertussen steeds dichterbij.

