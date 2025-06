In de slotfase van de GP van Spanje zorgde Max Verstappen voor de nodige commotie. Na een herstart kreeg de Nederlander het aan de stok met oude rivaal George Russell. Daarbij leek hij zijn RB21 opzettelijk tegen diens Mercedes te sturen. Het incident leverde hem een tijdstraf van tien seconden op, waardoor hij gigantisch veel terrein verloor in het kampioenschap. De buitenlandse media zijn niet mals voor Verstappen, die zijn oude bijnaam ‘Mad Max’ eer aan zou doen.

Het Spaanse Marca zag hoe Verstappen zichzelf onnodig in de problemen bracht door het gevecht met Russell. De journalist van dienst waarschuwde dat Max’ kansen op een vijfde titel een stuk kleiner zijn geworden. “Zijn (Verstappen, red.) koppigheid tegenover Russell, met wie hij vorig jaar al gedoe had, zou hem zijn vijfde opeenvolgende kampioenschap kunnen kosten. Hij staat 49 punten achter Piastri, en dat is al te veel. De vraag is duidelijk: kan iemand concurreren met de Australiër en zijn McLaren? Het lijkt er niet op, hoewel Verstappen belooft te zullen vechten en tot de laatste race wil blijven meedoen. Hij is de beste van de verliezers. Ook dat doet hij als een kampioen.”

De Fransen deden er nog een schepje bovenop. Zo meldde L’Équipe nadrukkelijk dat Verstappen ‘met opzet’ tegen Russell was aangereden. “Mad Max maakt zijn rentree in Barcelona”, kopte het sportmedium. “De Nederlander deed alsof hij Russell voorbij liet komen, voordat hij contact maakte met de Mercedes. Enkele seconden later liet hij deze toch passeren, waardoor hij terugviel naar de vijfde plaats. Maar de stewards straften hem direct voor zijn foute actie en gaven hem een tijdstraf van tien seconden, waardoor hij terugviel naar de tiende plaats.”

‘Bizarre actie’

Onze oosterburen verbaasden zich eveneens over de actie van Verstappen. “Mercedes-coureur George Russell botste tijdens een inhaalactie tegen de Nederlander aan”, schreef BILD. “Verstappen bleef voor hem, maar Red Bull gaf hem de instructie om de Brit voorbij te laten gaan om een straf te voorkomen. Dat deed hij – maar pas nadat hij opnieuw tegen de Silberpfeil was gereden. Bizar! Daarop kreeg hij meteen een straf van tien seconden, wat resulteerde in een tiende plaats. Een bittere tegenslag in de strijd om het wereldkampioenschap.”

LEES OOK: Tijdstraf én strafpunten in Spanje: Schorsing dreigt voor Verstappen

Tot slot beschreef het Italiaanse La Gazzetta dello Sport hoe Verstappen, die ook nog drie strafpunten kreeg uitgereikt, nu een schorsing riskeert. “Hij (Verstappen, red.) probeerde Russell in te halen met een onmogelijke manoeuvre. Het resultaat? Een nieuwe botsing en een straf van tien seconden. Daarnaast hebben de stewards Verstappen drie strafpunten op zijn licentie gegeven, waardoor hij nu op 11 van de 12 toegestane punten staat. Pas op, Max – de volgende keer word je geschorst.”

Lees hier alles over GP Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.