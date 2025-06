Max Verstappen heeft na de Grand Prix van Spanje drie strafpunten op zijn superlicentie gekregen voor de botsing met George Russell in bocht 5. Eerder kreeg hij al een tijdstraf van tien seconden voor het incident, waardoor hij van de vijfde naar de tiende plaats zakte. Met de drie nieuwe strafpunten komt zijn totaal op elf, slechts één punt verwijderd van een automatische schorsing van één race.

De aanvaring tussen Verstappen en Russell vond plaats kort na de herstart van de race, waarbij Verstappen al was ingehaald door Charles Leclerc. Niet veel later deed Russell een aanval op Verstappen, die aanvankelijk zijn positie wist te behouden. Red Bull gaf Verstappen vervolgens de instructie de positie terug te geven aan de Mercedes-coureur. Tijdens het moment waarop hij Russell voorbij wilde laten, kwamen de twee met elkaar in aanraking.

LEES OOK: Russell na crash met Verstappen: ‘Hij reed tegen mij aan, dat is hoe Max racet’

De strafpunten brengen Verstappen in een kritieke positie. Bij twaalf strafpunten binnen een periode van twaalf maanden volgt automatisch een schorsing voor één race. Met nog meerdere races te gaan voordat eerdere strafpunten vervallen, zal Verstappen voorzichtig moeten zijn om verdere sancties te voorkomen.

De race in Spanje werd gewonnen door Oscar Piastri, die samen met teamgenoot Lando Norris een dominante één-twee finish voor McLaren behaalde. Charles Leclerc completeerde het podium voor Ferrari.

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.