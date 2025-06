George Russell reageert na de GP Spanje op de aanvaring met Max Verstappen in de slotfase. De twee kwamen elkaar op de baan tegen na de herstart van de race, waardoor de Nederlander uiteindelijk terugviel naar de tiende plaats. Russell was niet verbaasd over de verloop van het duel tussen de twee: ‘Dat is nu eenmaal hoe Max racet.’

Lange tijd leek het erop dat de race al besloten was, en dat Max Verstappen als derde over de finishlijn zou rijden. Totdat de crash van Andrea Kimi Antonelli in de slotfase een safety car op de baan bracht. Verstappen stond na de herstart op de harde band, en zag al gauw Charles Leclerc aan hem voorbijkomen. Vervolgens verdedigde de Nederlander ook tegen de daarachter rijdende George Russell, waarbij de twee elkaar raakten. De Mercedes-coureur blikt na de race terug op het moment.

“Vanuit mijn perspectief was het gewoon dat hij tegen mij aan reed”, legt George Russell uit tegenover de camera’s van F1TV. “Waarom, of wat de gedachte erachter was, weet ik niet. Ik ben blij dat ik niet zoveel schade had, en uiteindelijk ondervond (Verstappen, red.) er mee nadeel aan dan ik.”

‘Dat is hoe Max racet’

Het is niet de eerste keer dat Verstappen en Russell elkaar op de baan tegenkwamen. Zo raakten de twee elkaar in het verleden als eens tijdens de sprintrace in Bakoe twee jaar terug, en kwamen de coureurs elkaar ook al tegen tijdens de kwalificatie in Qatar in 2024. Het verloop van de aanvaring in Spanje verbaasde de Brit daarom niet echt.

“Ik bedoel: was jij er verrast door?” vraagt de coureur aan de verslaggever van dienst. “Hij schudt nee, voor de kijkers thuis”, verklapt de Brit vervolgens de reactie van de journalist. “Dat is nu eenmaal hoe Max racet. Hij reed op de vierde plek, ik op plek vijf. Ik eindigde als vierde, hij als tiende. Dus ik ben blij dat ik de race kon afmaken. Ik weet niet precies wat hij dacht, want het heeft zowel hemzelf als zijn team veel punten gekost. Ik hoef het gesprek niet met hem aan te gaan.”

