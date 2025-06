Max Verstappen beleeft in Barcelona een van zijn beroerdste races in Spanje. Op het circuit waar hij in 2015 zijn eerste GP-zege veroverde, is hij na afloop het middelpunt van controverse na een aanvaring in de slotfase met George Russell. “Max had daarvoor de zwarte vlag moeten krijgen”, concludeert oud-wereldkampioen Nico Rosberg.

Het gezicht onder de helm staat op onweer, Max Verstappen spoedt zich na de race direct naar de garage. Boos en onbegrepen, nadat hij in de slotfase niet alleen de derde plaats aan Charles Leclerc heeft verspeeld door verkeerde (harde) banden, maar door het incident met Russell ook nog tien strafseconden krijgt. Daardoor finisht hij als tiende en verliest zo 24 punten op de winnaar in Spanje en WK-klassementsleider Oscar Piastri.

De aanvaring met Russell beheerst het gesprek in Barcelona. In de slotfase, nadat de safety car van de baan is gegaan, vecht Verstappen die tot zijn verrassing nieuwe, harde banden onder Red Bulls RB21 gemonteerd heeft gekregen een verbeten duel uit met Leclerc en Russell. Over de boordradio uit hij zijn ergernis over de inhaalmanoeuvres van de Monegask én de Brit. De eerste van Leclerc op het rechte stuk lijkt legaal, de tweede van Russell niet. De wereldkampioen moet de vluchtstrook nemen om een grote knal te voorkomen. Hij geeft de positie derhalve niet terug aan Russell. Later vraagt zijn race-engineer Gianpiero Lambiase dat alsnog te doen.

Dat zint Verstappen, die vindt dat hij het gelijk aan zijn zijde heeft, allerminst. Op het moment dat Russell opnieuw aanvalt deelt Verstappen een tikje uit, tot woede van de Brit. Maar ook tot ongenoegen van Jolyon Palmer, analist namens F1TV. “Max kreeg een rode waas voor zijn ogen”, beweert hij. Nico Rosberg is bij betaalzender Sky Sports nog uitgesprokener. “Max had voor die actie de zwarte vlag (diskwalificatie, red) moeten krijgen. Wat hij deed kan echt niet.”

De wedstrijdleiding besluit Verstappen na afloop een tijdstraf van tien seconden op te leggen, waardoor hij van de vijfde naar de tiende plek zakt. Ook moet hij zich later bij de stewards melden en verantwoorden voor zijn manoeuvre. Die bepalen na uitleg van Verstappen dat er geen verdere maatregelen volgen.

