Oud-Red Bull-adviseur Helmut Marko legt uit aan welke voorwaarde Red Bull moet voldoen om het rijplezier in de Formule 1 voor Max Verstappen weer terug te laten keren. ‘Dan zal zijn humeur verbeteren’, voorspelt de Oostenrijker, die echter nog geen grote veranderingen in de pikorde voor Miami verwacht. ‘Mercedes heeft het daarvoor nog veel te goed op orde’, aldus Marko.

Max Verstappen zaaide tijdens het Grand Prix-weekend in Japan openlijk twijfel over zijn Formule 1-toekomst. De Nederlander uitte eerder al meermaals kritiek op de 2026-bolides, die hij als ‘F1-onwaardig’ ziet en vergelijkt met het spelletje ‘Mario Kart’, maar begin april kwam daar ook nog het aangekondigde vertrek van vaste race-engineer Gianpiero Lambiase bij. Teambaas Laurent Mekies is echter van mening dat dat laatste geen invloed zal hebben op de keuze van Verstappen om wel of niet bij Red Bull te blijven.

‘Dan zal rijplezier bij Max terugkeren’

Ook Helmut Marko, jarenlang adviseur bij Red Bull, buigt zich nu over de situatie rond Verstappen. “Red Bull heeft een aantal problemen aan de auto ontdekt en oplossingen gevonden. Als de auto weer competitief is, zal ook het plezier bij Max terugkeren en zal zijn humeur verbeteren”, voorspelt Marko tegenover Kronen Zeitung. De oud-adviseur lijkt het daarmee eens te zijn met Mekies.

“Zeker als men wat betreft het reglement al nadenkt richting 2027”, vervolgt Marko. Want niet alleen voor Max is het duidelijk dat er weer meer echt racen moet zijn dan zuinig met de batterij omgaan.” Hoewel teams voorafgaand aan de GP Miami allen vijf weken de tijd hadden om hun bolides door te ontwikkelen, verwacht Marko niet dat de kaarten helemaal opnieuw geschud gaan worden. “Mercedes heeft het veel te goed op orde: ze hebben een geweldig chassis en een sterke motor. Ze hebben nog lang niet alles laten zien en hebben zeker nog een troef achter de hand. Voor mij blijven Andrea Kimi Antonelli en George Russell de grote favorieten.”

