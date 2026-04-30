Toto Wolff heeft vooruitgeblikt op de GP Miami. Na een voorjaarspauze van vijf weken zijn alle teams afgereisd naar de race in het Amerikaanse Florida, waar de Mercedes-teambaas verwacht dat de concurrentie veel dichter bij de Zilverpijlen zal komen. ‘Dat is de realiteit van de F1’, aldus de Oostenrijker. ‘Het is een uitdaging die we niet alleen verwelkomen, maar ook moeten aangaan’.

Met al drie Grand Prix-overwinningen op zak had Mercedes zich geen betere start van het 2026-seizoen kunnen wensen. Echter zaten ook de Zilverpijlen tijdens de onverwachte voorjaarspauze niet stil, en benutte het team de vijf weken om verder te sleutelen aan de W17. “We hebben deze pauze gebruikt om de eerste races eerlijk te analyseren, onze zwakke punten aan te pakken en ons niveau verder te verhogen”, somt Toto Wolff op in de Mercedes-voorbeschouwing. “We zijn het seizoen goed begonnen, maar dat zegt weinig als je stil blijft staan.”

Mercedes is zeker niet het enige team dat de vijf weken tussen de GP Japan en GP Miami heeft gebruikt voor de doorontwikkeling van hun bolide, weet ook Wolff. “We weten ook dat onze concurrenten deze tijd effectief zullen hebben gebruikt om hun pakketten te verbeteren en meer inzicht in hun auto’s te krijgen, dus we verwachten dat het veld in Miami dichter bij elkaar zal liggen”, voorspelt de Oostenrijker. “Dat is de realiteit van de F1. Het is een uitdaging die we niet alleen verwelkomen, maar ook moeten aangaan.”

Regelwijzigingen

Niet alleen teams hebben echter aanpassingen doorgevoerd, ook de FIA kwam na de luide roep om verandering in Suzuka met regelwijzigingen. “De aanpassingen in de regelgeving zijn eerder een evolutie dan een revolutie, bedoeld om voort te bouwen op de kwaliteit van de races die we tot nu toe hebben gezien”, legt Wolff uit. “En dat terwijl de coureurs tot het uiterste kunnen gaan. Deze veranderingen respecteren het DNA van onze sport en ik ben ervan overtuigd dat ze zullen bijdragen aan een nog sterker spektakel in de toekomst.” Eerder waarschuwde de Mercedes-teambaas de FIA nog om met ‘een scalpel, niet een honkbalknuppel’ de reglementen aan te passen.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.