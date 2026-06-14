“Beide Mercedessen ketsen eraf!” Bij menig Nederlandse Formule 1-volger staat het commentaar van Olav Mol tien jaar later nog altijd in het geheugen gegrift, niet in de laatste plaats omdat de crash de eerste overwinning van Max Verstappen inluidde tijdens de Grand Prix van Catalonië. Nu opnieuw twee Mercedes-coureurs in strijd zijn om de wereldtitel, is teambaas Toto Wolff op zijn hoede voor een herhaling van 2016.

Toto Wolff verwacht een spannende strijd tussen George Russell en Kimi Antonelli in de Grand Prix van Catalonië. Tijdens de Grand Prix van Canada vocht het duo al een stevig maar fair duel uit op de baan, tot het moment dat Russell de strijd moest staken vanwege motorpech en Antonelli daarmee vrij baan gaf naar de ritzege.

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Na een reeks teleurstellende races is de poleposition voor de race in Barcelona een opsteker voor Russell. Teamgenoot en leider in het rijderskampioenschap Kimo Antonelli start pal achter hem op de derde plek, wat automatisch herinneringen oproept aan de crash tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg van alweer tien jaar geleden op Spaanse bodem.

Aanval is de beste verdeding

Gevraagd of Wolff teamorders zou uitvoeren om een soortgelijke situatie te voorkomen, vertelt hij tegenover F1 TV: “Ik denk dat ze racen voor een kampioenschap en Kimi zal willen laten zien dat hij de ware is. George wil een goed resultaat om te zeggen: ‘Ik ben het, negeer mij niet’.”

De teambaas kijkt dus toe hoe de situatie zich ontvouwt, maar is op zijn hoede. “Lewis is duidelijk zo goed van plan dat hij voor de overwinning gaat, dus ik weet niet hoe dit morgen zal aflopen. Voor mij is het belangrijkste geen contact, maar ze beginnen achter elkaar. Kimi krijgt een goede slipstream, meer grijs haar”, zegt de Duitser met een knipoog.

Wolf is ervan overtuigt dat de aanval de beste verdediging is en verwacht dat zijn jonge pupil die tactiek hanteert. “Als je conservatief denkt, moet je vooruit denken en niet beginnen met het beschermen van punten. Het is als een voetbalteam dat begint te verdedigen in plaats van aan te vallen. Ik denk dat Antonelli in de aanval gaat en dat is prima.”

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