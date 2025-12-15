Nico Rosberg heeft onthuld dat hij en Lewis Hamilton de kosten moesten delen na hun beruchte crash tijdens de eerste ronde van de Grand Prix van Spanje in 2016, die door Max Verstappen werd gewonnen. De twee Mercedes-coureurs stonden in die periode niet alleen tegenover elkaar als teamgenoten, maar ook als rivaal in de strijd om het wereldkampioenschap.

“Ik had een contract dat ik moest ondertekenen waarin stond dat als we ooit als teamgenoten zouden crashen, wij de rekening fifty-fifty zouden delen”, vertelt Rosberg aan Sky Sports F1. “Dus we hebben de rekening van Barcelona gedeeld.” Volgens de Duitser ging het om een bedrag van 360.000 euro per persoon. “Dat was pijnlijk,” voegt hij eraan toe.

‘Hamilton grootste aller tijden’

In zijn rol als commentator reflecteert Rosberg ook op het huidige seizoen van zijn oude rivaal. Hamilton kende een lastig eerste jaar bij Ferrari, iets wat de wereldkampioen van 2016 omschrijft als een moeilijke situatie: “Hij is de grootste aller tijden, daar zijn we het denk ik allemaal over eens. Maar deze situatie is echt geen waardige afsluiting van zijn carrière. Het is een verschrikkelijke situatie om in te zitten en het bezorgt hem zeker ook veel pijn.”

Rosberg vervolgt: “Hij zit echt vast, want nu stoppen, dat kan niet. Door wie zouden ze hem dan vervangen? Het is ook een beetje gezichtsverlies, omdat je aan zo’n groot project begint en er na twaalf maanden, alleen omdat het moeilijk is, al mee stopt. Dat werkt niet. Doorgaan is echter ook niet echt een optie, want de tijd werkt niet in zijn voordeel en het zal er niet gemakkelijker op worden. Dus het is heel lastig.”

