Lewis Hamilton baarde opzien toen hij in aanloop naar de GP van Miami beweerde dat hij geen vrij had genomen tijdens de voorjaarsstop. De Brit werd de afgelopen weken echter wel gespot op een muziekfestival in Californië, terwijl er in de roddelpers paparazzifoto’s verschenen van de zevenvoudig wereldkampioen en de Amerikaanse realityster Kim Kardashian. De Formule 1 lag vijf weken stil door het wegvallen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië.

“Het is gek dat mensen het een pauze noemen”, verklaarde Hamilton deze week tegenover de pers in Miami. “Ik heb veel tijd in de fabriek doorgebracht en ook veel getraind. Ik heb absoluut geen vrij genomen.” Meerdere fans merkten echter op dat Hamilton de afgelopen weken vaak in Amerika te vinden was, in het gezelschap van Kardashian. Paparazzibeelden van het vermeende koppel gingen in april het hele internet over.

Hamilton blijft ondertussen gefocust op het vervolg van het F1-seizoen en zijn tweede jaar bij Ferrari. “Het team heeft de tijd gehad om aan de auto te werken”, vervolgde hij optimistisch. “Ik ben klaar voor deze nieuwe fase van het seizoen.” De 41-jarige Brit maakte in de openingsraces een sterke indruk, zeker in vergelijking met 2025. In zijn debuutseizoen voor de Scuderia kende Hamilton een moeizaam jaar; zo strandde hij tegen het einde van het seizoen geregeld in Q1 en eindigde hij buiten de topposities. Tijdens de sprintkwalificatie in Miami veroverde hij de zevende startplaats.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.