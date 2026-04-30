Valtteri Bottas was jarenlang de Mercedes-teamgenoot van Lewis Hamilton, en speelde in die rol vaak de tweede viool. Voor de Fin was vooral de teamorder tijdens de 2018 Russische Grand Prix pijnlijk, toen hij zijn zege moest opofferen voor de Brit. Bottas onthult nu hoe hij vervolgens bijna de F1 de rug toekeerde: ‘Tot op de dag van vandaag heb ik er gemengde gevoelens over’.

Valtteri Bottas was tussen 2017 en 2021 de teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes. De Fin kreeg daardoor geregeld met teamorders te maken, zoals tijdens de Russische Grand Prix van 2018. Bottas hoorde toen vanuit toenmalig Mercedes-strateeg James Vowles dat hij de leiding in de race aan Hamilton moest geven.

Hoewel de relatie tussen Bottas, Hamilton en Mercedes-teambaas Toto Wolff tegenwoordig goed is, onthult de tegenwoordige Cadillac-coureur dat hij bijna in 2019 zijn racehelm aan de wilgen had gehangen. “Soms krijg je van je bazen te horen dat het een teamsport is, en dat je het rustiger aan moet doen en plaats moet maken”, schrijft Bottas in een column voor de Players’ Tribune.

Bijna uit de F1 gestapt

“Weet je wel hoe graag ik gewoon nee had willen zeggen? Maar ik moest een goede teamgenoot zijn. Ik liet hem erlangs, en natuurlijk had hij een ongelooflijk seizoen. Hij werd kampioen. Ik was de ‘wingman’. Tot op de dag van vandaag heb ik er gemengde gevoelens over”, geeft Bottas eerlijk toe. “Ik weet niet hoe ik moet antwoorden als mensen me ernaar vragen, want Lewis is een geweldige coureur en een vriend. Ik heb geen wrok tegen Mercedes, Toto of wie dan ook. Maar de hele situatie zorgde er bijna voor dat ik de sport de rug toekeerde.”

Volgens de Fin scheelde het niet veel of hij had in 2019 niet naar de grid teruggekeerd. “Ik moet eerlijk zijn… Ik was absoluut depressief en opgebrand. Ik haatte racen. Tijdens die winterstop voor het seizoen 2019 dacht ik niet dat ik terug zou komen. Die winterstop nam ik het besluit dat ik met pensioen zou gaan.” Bottas besloot echter om vooruit te blijven kijken en zijn contract uit te dienen. Uiteindelijk moest de Fin in 2021 plaatsmaken voor George Russell.

