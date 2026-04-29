Andrea Kimi Antonelli staat met 72 WK-punten en twee Grand Prix-zeges momenteel aan de leiding in het coureurskampioenschap. De jonge Mercedes-coureur wordt zo voor het eerst in zijn carrière ook gezien als titelkandidaat. Kimi Antonelli voelt hierdoor echter nog geen druk, en komt met een waarschuwing aan zijn rivalen: ‘Ik voel me sterker dan vorig jaar’.

Met al twee overwinningen op zijn naam dit seizoen geniet Andrea Kimi Antonelli van een vliegende seizoenstart. De Italiaan is inmiddels zelfs al de jongste kampioenschapsleider ooit, terwijl hij vorig jaar nog zijn debuut bij Mercedes maakte. Op dit moment dreigt de titelstrijd vooralsnog tussen Kimi Antonelli en zijn teamgenoot George Russell te gaan, en de jongere coureur heeft daarom een simpel doel voor de aankomende GP Miami.

“Het doel is, al vanaf Miami, om weer op het niveau te komen waarop we in Japan waren gebleven, of zelfs nog sterker terug te komen dan toen,” vertelt Kimi Antonelli aan verschillende media. “Over het algemeen voel ik me sterker. Ik heb meer grip op de situatie. Het feit dat ik vorig jaar alle circuits heb gereden en raceweekenden heb meegemaakt, helpt dit jaar tot nu toe zeker. De ervaring van vorig jaar speelt tot nu toe zeker een enorme rol dit jaar.”

Geen druk

Daarnaast voelt de jonge coureur ook niet de druk van een eventuele titelstrijd. “Ik voel geen extra druk,” benadrukt de Mercedes-coureur. “Ik weet dat de verwachtingen van mensen nu hoger zijn, omdat ik natuurlijk net twee overwinningen achter de rug heb en een sterke start van het seizoen heb gemaakt. Maar uiteindelijk blijf ik me concentreren op het proces, op wat ik moet doen. Ik wil niet te veel nadruk leggen op de verwachtingen of het eindresultaat. Ik probeer gewoon met beide benen op de grond te blijven staan en me te concentreren op het uiteindelijke doel en hoe ik dat kan bereiken.”

