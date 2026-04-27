Laurent Mekies buigt zich over de achterstand van de Red Bull-krachtbron op de motor van Mercedes. Hoewel vanaf de testdagen werd gesuggereerd dat motor van de Oostenrijkers even sterk is als die van de Zilverpijlen, vertelt de Franse teambaas dat Red Bull zelf een achterstand van ‘drie tienden van een seconde’ heeft geconstateerd. De onthulling vanuit Red Bull komt vlak voordat de FIA de eerste ADUO toekent.

De F1-motorfabrikanten horen deze maand of ze, via de nieuwe Additional Development and Upgrade Opportunies (ADUO)-regel, extra ontwikkelingsmogelijkheden voor hun krachtbronnen krijgen. Motorfabrikanten met een achterstand van meer dan twee procent op de sterkste motor, momenteel Mercedes, mogen zo een upgrade aan de motor doorvoeren. Toto Wolff waarschuwde al dat de ADUO niet moet worden gebruikt door teams om aan Mercedes voorbij te gaan. De Oostenrijker hintte zelfs dat de regel eigenlijk alleen door Honda gebruikt zou mogen worden. De motorleverancier van Aston Martin kent volgens Wolff als enige fabrikant namelijk echt serieuze problemen.

Drie tienden

Red Bull-teambaas Laurent Mekies is het met Wolff eens dat met name Honda achterloopt op de andere motorfabrikanten, maar ziet ook een enorm gat naar de Zilverpijlen vooraan. Volgens de Fransman loopt Red Bull ‘drie tienden, zo denken we intern’, achter op Mercedes. Toch ziet Mekies het niet gebeuren dat het Oostenrijkse team, ook al krijgen ze de ADUO toegewezen, gauw grote upgrades aan de motor introduceert. “Hoewel je in theorie het recht hebt om direct na de uitspraak (een upgrade aan de motor, red.) door te voeren, zijn we daar dan ook klaar voor? Waarschijnlijk niet, want je moet in het seizoen nog steeds met vier motoren werken”, vertelt Mekies aan The Race.

“Het reglement dwingt je om het juiste moment te kiezen. Je zult dus moeten proberen de upgrades te bundelen en er vervolgens voldoende grote stappen mee maken”, vervolgt de teambaas. “Realistisch gezien denk ik niet dat je het (een upgrade door de ADUO-regel, red.) in het eerste deel van het seizoen zult zien, in ieder geval niet bij ons. Maar zeker in het tweede deel van het seizoen zul we proberen om iets door te voeren, zelfs voor 2027. Dan mag je sowieso upgrades meenemen.”

Red Bull-krachtbron beter dan verwacht

Daarnaast is het gat van drie tienden naar Mercedes kleiner dan Mekies zelf had verwacht. “Het heeft de verwachtingen overtroffen, echt overduidelijk. We hadden ons voorbereid op een veel slechtere startpositie”, vertelt hij. “Zelfs in deze competitieve wereld, waar zelfs twee tienden van een seconde een groot verschil maken ten opzichte van de beste teams, had het project twee of drie jaar lang in gevaar kunnen komen. Nu is dat gevaar geweken.”

Mekies heeft daarom het vertrouwen dat Red Bull het tij kan keren, ook al staat de renstal momenteel achter Haas in het constructeurskampioenschap. “We hebben problemen, we moeten die tienden erbij vinden. We moeten de auto verbeteren. Dat gaat ook gebeuren. Niet in Miami, maar het gaat gebeuren.”

