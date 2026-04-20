Toto Wolff roept op tot subtiele wijzigingen van het 2026-reglement vanuit de FIA. Het bestuursorgaan is bezig met een reeks vergaderingen om eventuele reglementswijzigingen te bespreken. De Mercedes-teambaas hoopt dat de FIA daarbij lering trekt uit het verleden, toen het bestuursorgaan in de ogen van de Oostenrijker nog wel eens door kon schieten met reglementsaanpassingen: ‘We moeten met een scalpel te werk gaan, niet met een honkbalknuppel’.

De roep om aanpassingen aan de 2026-reglementen van de Formule 1 klonk al sinds de seizoenstart – toen Max Verstappen tijdens de testdagen in Bahrein de nieuwe bolides als bestempelde als ‘Formule E op steroïden’ – maar werd nog luider na de zware crash van Oliver Bearman in Japan. Mede door het grote snelheidsverschil tussen de bolide van de Haas-coureur en Franco Colapinto onder de nieuwe reglementen, klapte Bearman met 50G tegen de barrières op Suzuka. De FIA beloofde na de Japanse race een reeks vergaderingen te houden om reglementswijzigingen te bespreken.

‘Met een scalpel, niet met een honkbalknuppel’

Mercedes-teambaas Toto Wolff roept het bestuursorgaan wel op om alleen gerichte aanpassingen te doen. “Het gaat erom hoe we de Formule 1 kunnen verbeteren”, legt de teambaas uit aan een select gezelschap van media. “Hoe we er pure racerij van kunnen maken en te wat we op het gebied van veiligheid kunnen verbeteren. Maar we moeten met een scalpel te werk gaan en niet met een honkbalknuppel. We moeten hierbij leren van het verleden, waar beslissingen soms op een grillige manier werden genomen. Toen schoten we te ver door en beseften we pas later dat het niet goed was.”

ADUO

Het is echter niet de enige oproep die Wolff doet aan de FIA. Ook op het gebied van de Additional Development and Upgrade Opportunies (ADUO)-regel hoopt de Mercedes-teambaas dat het bestuursorgaan met ‘uiterste precisie’ te werk gaat. De regel voorziet teams, tijdens drie periodes van een seizoen, die naar schatting minstens twee procent achterlopen op de best presterende motorfabrikant van een kans om hun motoren verder te ontwikkelen. Mercedes is momenteel de beste presterende motorleverancier van de grid.

“Het principe achter de ADUO is dat het teams die een grote achterstand hebben de kans geeft om bij te benen. Niet om dan aan ons voorbij te gaan”, aldus de Oostenrijker. “Welke beslissingen ook worden gemaakt, welke team de ADUO toegewezen krijgt, dat moet worden gedaan met de uiterste precisie en transparantie. Zomaar iets in je schoot geworpen krijgen, dat heeft geen plaats in de Formule 1. Op dit moment zie ik ook maar een motorleverancier die het echt moeilijk heeft”, lijkt Wolff te wijzen naar de problemen van Honda en Aston Martin. “De rest heeft het allemaal ook goed voor elkaar.”

