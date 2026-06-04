Toto Wolff houdt vertrouwen in George Russell, ondanks de flinke tegenvaller die de Brit tijdens de GP van Canada te verwerken kreeg. Op het Circuit Gilles Villeneuve – een baan die hem normaal gesproken goed ligt – viel Russell na dertig ronden uit, waarna Kimi Antonelli een eenvoudige overwinning erfde. De jonge Italiaan sloeg daarmee een flinke slag in de WK-stand. Russell heeft sinds Australië geen race meer gewonnen, maar volgens Wolff zal hij zich snel herpakken.

43 punten. Dat is het huidige verschil tussen Kimi Antonelli en George Russell. De ontketende tiener verovert harten over de hele wereld, terwijl Russell vooral de aandacht trok met zijn driftbui na de uitvalbeurt in Canada. Toch spreekt Wolff zijn vertrouwen uit in een snelle wederopstanding van de Brit. Juist zijn veerkracht zou een van zijn grootste kwaliteiten zijn. “De laatste paar races kreeg hij (Russell, red.) behoorlijk wat tegenslagen te verwerken”, gaf Wolff toe tegenover de media. “En dat terwijl hij aanvankelijk aan de leiding lag”, doelde hij op het raceweekend in Canada.

Veerkracht

“Maar als er iemand in deze paddock over veerkracht en vastberadenheid beschikt, dan is het George”, benadrukte hij. “Hij heeft al vaker tegenslagen moeten overwinnen, zowel in de karts als in de opstapklassen. Hij geeft zich niet zomaar gewonnen.” Hoewel Antonelli inmiddels met 4-1 voorstaat in overwinningen, is het seizoen nog lang. Bovendien verwachten veel kenners dat Ferrari tijdens de GP van Monaco een inhaalslag kan maken, waardoor Mercedes ook rekening moet houden met extra concurrentie.

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“Er zijn nog zeventien races te gaan en dus nog ontzettend veel punten te verdienen”, erkende Wolff. “Russell zal deze teleurstelling verwerken, achter zich laten en weer vooruitkijken. En vervolgens zal hij doen wat hij altijd doet – zo hard mogelijk racen.” Het F1-seizoen telt dit jaar tweeëntwintig Grands Prix door het wegvallen van de races in Saoedi-Arabië en Bahrein. Mogelijk worden die later in het jaar alsnog aan de kalender toegevoegd, waardoor er nóg meer kansen ontstaan voor Russell om zich te revancheren.

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