Toto Wolff onthult hoe hij een eventuele nieuwe interne titelstrijd bij Mercedes zou aanpakken. Zowel Andrea Kimi Antonelli als George Russell lijkt na drie gereden Grands Prix kanshebber voor de titel dit jaar, een situatie waarmee de Zilverpijlen ook al te maken kregen in de hoogtijdagen van Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Hoewel Wolff niet bang is om Kimi Antonelli en Russell gewoon tegen elkaar te laten racen, benadrukt hij wel: ‘Het team is altijd belangrijker dan de coureurs’.

Na drie Grand Prix-zeges op rij staat Mercedes er goed voor in het constructeurskampioenschap. Andrea Kimi Antonelli heeft daarnaast de leiding in het coureurskampioenschap in handen, op de voet gevolgd door teamgenoot George Russell. Hoewel het seizoen nog jong is, lijkt een interne titelstrijd bij Mercedes steeds meer realiteit te worden. Het is niet de eerste keer dat de Zilverpijlen dan met strijdende teamgenoten te maken krijgt, nadat Lewis Hamilton en Nico Rosberg tussen 2014 en 2016 al vochten om de wereldtitels.

‘Laat ze maar racen’

Mercedes weet daarom wel hoe ze met een eventuele nieuwe interne strijd moet omgaan. “In de Formule 1 is het zo dat je teamgenoot je grootste concurrent is”, vertelt teambaas Toto Wolff aan een select gezelschap van media. “We hebben de afgelopen tien jaar daarom ook geleerd dat de beste manier om daarmee om te gaan is: laat ze maar racen.”

Toch moeten de coureurs volgens Wolff wel in hun achterhoofd houden welk team ze vertegenwoordigen. “Er zijn wel een aantal waarden die belangrijk zijn binnen het team”, vervolgt de teambaas. “Zo is het team altijd belangrijker dan de coureurs. Het is ook Mercedes, een van de beste automerken in de wereld. Dat je als coureur dan de kans krijgt om voor Mercedes te racen, brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. We accepteren het als team niet wanneer een coureur denkt dat hij groter is dan Mercedes zelf.”

Wolff denkt echter niet dat dit laatste van toepassing is op Russell een Kimi Antonelli. “De coureurs zijn al zo lang onderdeel van de Mercedes-familie, dat ze ook deze manier van denken hebben.”

