Kimi Antonelli valt voor de tweede keer in zijn carrière uit tijdens de Grand Prix van Catalonië. De jonge Italiaan wist in de slotfase George Russell in te halen voor de tweede positie, maar door een elektrische storing weet de jonge Italiaan niet de finish te halen. “Het gebeurt nu eenmaal, maar dat hoort ook bij het racen”, vertelt Antonelli

Kimi Antonelli leek op weg naar wederom een mooi aantal punten voor het kampioenschap, maar in de slotfase valt de jonge Italiaan uit door een elektrische storing. “We zagen het niet aankomen, omdat ik geen waarschuwingen had. De auto schakelde zichzelf gewoon uit en ik heb geprobeerd hem opnieuw aan te krijgen, maar daar was geen kans op”, vertelt Antonelli na de race in Barcelona.

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Volgens de Mercedes-coureur hoort dit bij het racen: “Het gebeurt nu eenmaal, maar dat hoort ook bij het racen. We hadden tenminste een goede snelheid vandaag en ik concentreer me op de volgende race”, aldus Antonelli.

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