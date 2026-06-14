Kimi Antonelli rijdt een lange tijd op de derde positie tijdens de Grand Prix van Catalonië, maar toch valt de jonge Italiaan uit. Antonelli weet nét George Russell in te halen, maar daarna valt hij uit. Een abrupte stop voor de Mercedes-coureur, die hoopte op tenminste een tweede positie.

Kimi Antonelli valt uit in Barcelona. De kampioenschapsleider was onderweg naar een tweede positie, want hij wist George Russell net voor het einde in te halen. Tevergeefs, want nog niet eens een ronde later valt hij stil. Einde race voor de jonge Italiaan.

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