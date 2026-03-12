Het was een veelgemaakte vergelijking tijdens de openingsrace in Melbourne: de nieuwe F1-regels zouden de sport te veel op het spelletje Mario Kart laten lijken. Zowel Charles Leclerc als Max Verstappen zagen overeenkomsten met de beroemde game tijdens de Grand Prix, en de Nederlandse wereldkampioen vertelt nu grappend hoe hij zijn racevoorbereidingen heeft aangepast: ‘Ik heb mijn racesimulator ingeruild voor een Nintendo Switch’.

De Formule 1 reed afgelopen raceweekend in Australië voor het eerst een Grand Prix onder de nieuwe reglementen, en al gauw werden de vergelijkingen met het spelletje Mario Kart gemaakt. Volgens Charles Leclerc voelde de nieuwe boostknop, de zogenoemde Overtake Mode, aan als ‘de paddenstoel in Mario Kart’. De Monegask ging mede door de nieuwe knop met volle snelheid langs George Russell.

Ook Max Verstappen merkte na de race op dat er ‘in het middenveld Mario Kart-achtige dingen gebeurden’. In de persconferentie voorafgaand aan de GP China zet de Nederlandse wereldkampioen de vergelijking nog verder door. Verstappen grapt dat hij zijn gebruikelijke voorbereiding voor een Grand Prix heeft aangepast na de GP Australië: “Ik heb mijn simulator voor een Nintendo Switch ingeruild, en oefen nu met Mario Kart. Het vinden van de paddenstoelen gaat wel goed, maar het is nog lastig om de blauwe schilden te vinden. Daar werk ik nog aan”. Verstappen krijgt vervolgens de vraag vanuit Gabriel Bortoleto of hij wel al de raket, een ander element uit het spel, heeft gevonden. “De raket is er nog niet, maar dat komt nog wel.”

‘Ik wil niet weg uit de Formule 1’

Ondanks de aanhoudende grappen over Mario Kart, is Verstappen niet van plan om zomaar de Formule 1 te verlaten. “Ik wil eigenlijk niet weg uit de Formule 1”, zegt hij eerlijk. “Ik zou graag wat meer plezier hebben, maar ik doe ook andere dingen die heel leuk zijn. Ik mag bijvoorbeeld op de Nordschleife racen. Ik hoop dat ik de komende jaren ook op Spa kan racen, en Le Mans. Dus ik probeer om andere dingen te vinden die ik ook heel leuk vind. Natuurlijk gaat mijn team door, dus ik heb tegelijkertijd veel positieve afleiding. Maar tegelijkertijd is het een beetje tegenstrijdig, want ik vind het niet echt leuk om met de auto te rijden. Aan de andere kant vind ik het wel leuk om met alle mensen in het team en van de motorafdeling te werken.”

