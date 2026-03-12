Max Verstappen staat dit jaar niet alleen 24 Grands Prix in de Formule 1 te wachten, ook neemt hij voor het eerst deel aan de 24 Uur van de Nürburgring. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van de Nederlandse wereldkampioen in vervulling, precies op het moment dat hij geen rijplezier beleeft aan de koningsklasse. “Dit was natuurlijk al gepland”, bevestigt Verstappen, die al reikhalzend uitkijkt naar de race op ‘een van de beste circuits ter wereld’.

Max Verstappen bevestigde op de maandag na de GP Australië naast de Formule 1-race dit jaar ook voor het eerst mee te doen aan de 24 Uur van de Nürburgring. Hiermee gaat een langgekoesterde droom van de Nederlander in vervulling. “Het is een van de beste race en circuits ter wereld”, vertelt Verstappen wanneer hem in China wordt gevraagd waarom hij zo graag aan de langeafstandsrace wil meedoen. “Eerlijk gezegd is dat voor mij in een GT-auto de perfecte snelheid om daar te rijden. Ik denk dat als je nog sneller gaat, het op sommige plaatsen een beetje gevaarlijk kan worden.”

Daarnaast speelt ook nostalgie een rol in zijn keuze om deel te nemen. “Ik kijk natuurlijk al heel lang. Ik heb ook veel vrienden die er al in hebben geracet. Ze zeggen dat het een van de leukste dingen om te doen ooit is. En ik vind het ook leuk om tegen andere auto’s te racen, dus dit was eigenlijk de eerste keer dat ik het echt kon doen.”

Plezier

Het rijplezier ontbreekt momenteel voor Verstappen in de Formule 1 zelf, waardoor hij ook de vraag krijgt of zijn deelname aan de race op de Nürburgring een reactie is op het rijden onder de huidige F1-regels. “Dit was natuurlijk al gepland, ongeacht wat ik dit jaar rijd”, onthult Verstappen. “Ja, ik zou natuurlijk graag wat meer plezier hebben op dit moment (in de F1, red.), maar tegelijkertijd ben ik ook erg blij dat het team me al deze dingen laat doen, en ja, het is gewoon iets waar ik natuurlijk naar uitkijk.”

Verstappens deelname aan de 24 Uur van de Nürburgring op 16 mei, en de voorbereidende NLS-race op 21 maart, zijn live te volgen via Viaplay.

