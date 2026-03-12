Max Verstappen vreest dat het ‘redelijk lastig’ wordt om op korte termijn fundamentele aanpassingen door te voeren om de amusementswaarde van de Formule 1 drastisch omhoog te krikken. “Hopelijk kunnen we volgend seizoen wat grotere veranderingen bewerkstelligen”, vertelt de viervoudig wereldkampioen van Red Bull in Shanghai, aan de vooravond van de Chinese GP. Wel hoopt hij op enkele snelle verbeteringen die het leed van coureurs en fans over enkele races al enigszins kunnen verzachten.

De Formule 1 kreeg na de openingsrace van het seizoen in Melbourne, afgelopen zondag, forse kritiek, op de uitwerking van de nieuwe regels, die in de ogen van velen afbreuk doen aan het pure racen. Er waren weliswaar meer inhaalacties tijdens de race, maar daar moet geen waarde aan worden gehecht, benadrukt Verstappen, die drie jaar geleden als eerste al waarschuwde voor de destijds voorgestelde veranderingen.

“Meer inhaalacties is niet automatisch beter. Je moet kijken hoe ze tot stand komen. In het begin hadden sommigen heel weinig batterijvermogen, anderen weer meer. Je kan er altijd wel iets van maken, maar als je de rijders vraagt, denk ik dat niemand het echt leuk vond”, zo stelt Max Verstappen tegen een select groepje Nederlandse journalisten.

De afgelopen dagen had hij intensief contact met vertegenwoordigers van de FIA om de opties te bespreken die op korte termijn kunnen helpen om het leed te verzachten. “Bij de FIA en Formule 1 praten ze natuurlijk met alle teams, maar de meeste input kwam wel van mij. Wat ik heb aangegeven, is beter voor iedereen. Het maakt het racen gewoon beter. Het is dus niet wat ik wil, het is gewoon wat beter is voor de sport.”

‘Technisch makkelijk aan te passen’

“Voor dit seizoen moet je proberen een beetje normale topsnelheden te bereiken”, meent Verstappen. “Als dat met minder batterijvermogen moet zijn, dan is dat maar zo, denk ik. En we moeten weg van het liften in de kwalificaties, wat natuurlijk nergens op slaat, want je bestraft eigenlijk degene die het hardste wilt gaan.”

Hij vervolgt: “Als je naar de data van de afgelopen jaren kijkt: gemiddeld zitten de snelste rijders altijd het meeste op het gas over één ronde en nu werkt dat tegen je, omdat je daardoor meer batterij verbruikt. Dus hoe later dat je remt, hoe eerder dat je op gas gaat, hoe slechter het eigenlijk is voor de batterij. Dat heeft zo’n grote invloed, dat het op dit moment gewoon niet goed werkt. Als coureur kan je minder het verschil maken. Technisch gezien is het allemaal vrij makkelijk aan te passen. Je kan niet meer vermogen uit de verbrandingsmotor halen, maar je kan wel minder vermogen in de batterij zetten en dat is eenvoudig te realiseren.”

‘Weinig blije gezichten’

Verstappen stelt dat er bij de FIA inmiddels meerdere opties op tafel liggen. Al teveel wil hij er verder liever niet over kwijt. “Dat ligt gevoelig.”

De vraag is of alle opties het ook daadwerkelijk gaan halen, weet ook Verstappen, aangezien met name Mercedes niet al te happig zal zijn om teveel op de schop te gooien. Immers, Mercedes was in Melbourne oppermachtig. George Russell won de race, voor teamgenoot Kimi Antonelli.

“Of het er doorheen komt? We gaan het zien. Niet iedereen moet wel mee willen werken, maar wel bijna iedereen. Sommigen rijden vooraan en willen het liever zo houden. Aan de ene kant kan ik dat begrijpen tot op zekere hoogte, maar je moet in mijn ogen vooral naar het belang van de sport kijken. En afgelopen zondag in Melbourne zag ik in ieder geval weinig mensen blij uit de auto stappen”, aldus Max Verstappen.

Lees hier alles over de GP China

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.