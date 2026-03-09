Max Verstappen gaat later dit jaar definitief deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Dat bevestigde zijn team, Verstappen Racing, maandag na de GP van Australië. Het hing al een tijdje in de lucht dat de Nederlander zich zou wagen aan de etmaalrace. Ter voorbereiding zal hij ook deelnemen aan de tweede NLS-race op de Nordschleife. Deze werd speciaal voor hem verplaatst naar het vrije weekend tussen de Grands Prix van China en Japan.

“De Nürburgring is een bijzondere plek”, reageert Max Verstappen middels een officieel persbericht. “Er is geen ander circuit zoals dit. De 24 uur van de Nürburgring stond al heel lang op mijn bucketlist, dus ik ben ontzettend blij dat we het nu kunnen waarmaken.” De viervoudig wereldkampioen behaalde in september al zijn speciale Nordschleife-racelicentie, in de hoop ooit deel te nemen aan de beruchte 24-uursrace. Tijdens zijn debuut in de NLS in oktober, een voorbereidende langeafstandswedstrijd, ging hij er direct met de winst vandoor.

“Vorig jaar heb ik mijn licentie gehaald en deelgenomen aan NLS9, die we hebben gewonnen”, vertelt Verstappen trots. “Die voorbereiding is erg waardevol gebleken, want we hebben veel geleerd dat we kunnen meenemen in ons programma voor dit jaar.” Zijn team, bestaande uit Oostenrijker Lucas Auer, Fransman Jules Gounon en Spanjaard Daniel Juncadella, zal deelnemen in een Mercedes GT3-auto, uitgevoerd in een nieuwe Red Bull-livery. De aankondiging van het enduranceprogramma van Verstappen Racing gebeurde overigens in de kenmerkende Red Bull-stijl: skydiver Max Manow sprong met een parachute in een 131 meter hoge koeltoren, waarin de Mercedes-auto stond geparkeerd.

‘Sterke line-up’

“We hebben een sterke line-up met Dani, Jules en Lucas en geweldige ondersteuning van Red Bull en Mercedes-AMG Motorsport”, aldus Verstappen. “Nu draait het om de juiste voorbereidingen vóór de evenementen, zodat we in de races kunnen maximaliseren.” Het viertal neemt later deze maand ook weer deel aan een NLS-race op de Nürburgring. Deze werd speciaal voor Verstappen verplaatst naar een weekend zonder Formule 1. De etmaalrace valt tussen de Grands Prix van Miami en Canada, in het weekend van 15 tot en met 17 mei.

Op de Nürburgring zijn ze uiteraard verheugd dat Verstappen het circuit opnieuw in de kijker zet. Wedstrijdleider Walter Hornung reageert tegenover De Telegraaf: “We zijn blij dat Verstappen deelneemt. Dat hij zijn deelname serieus neemt en ongelooflijk professioneel aanpakt, blijkt al uit zijn intensieve voorbereiding. Hij heeft zonder speciale behandeling het normale kwalificatieproces doorlopen, zich voorbereid met races op de Nordschleife, de verplichte e-learning gevolgd en zich intensief met het circuit beziggehouden met talloze simracing-rondes.”

De Mercedes-GT3 waarmee Max Verstappen gaat deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring

