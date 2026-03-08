Laurent Mekies is apetrots op Max Verstappen na zijn inhaalrace in Australië. De Nederlandse wereldkampioen kon maar liefst veertien plekken goedmaken in een bolide die nog niet eerder onder raceomstandigheden had gereden. Mekies is daarom maar wat blij met de coureur. ‘Voor het geval iemand eraan herinnerd moet worden wat een uitzonderlijke coureur Max is, leverde hij een fantastische prestatie’, aldus de Fransman.

Max Verstappen liet tijdens de openingsrace van het seizoen in Melbourne een indrukwekkende inhaalrace zien. De Nederlander startte als twintigste, en kwam uiteindelijk als zesde over de finishlijn. De coureur kreeg er vanuit de Formule 1-fans de eretitel ‘Driver of the Day’ voor. Terecht, zo vindt ook Red Bull-teambaas Laurent Mekies.

De prestatie van Verstappen in Australië was extra knap, omdat de coureurs op het Albert Park Circuit voor het eerst onder raceomstandigheden in de 2026-auto’s reden. “Dit was een heel belangrijk weekend voor de Formule 1. De eerste race van een nieuw tijdperk voor de sport. Na weken van speculatie werden de fans getrakteerd op een spannende wedstrijd in Albert Park”, vertelt Mekies aan Verstappen.com. “Met zo’n radicale verandering in de technische reglementen waren enkele uitvallers onvermijdelijk. Het is jammer dat Isack (Hadjar, red.) daar één van was. Zeker nadat hij zo goed had gepresteerd door de derde plaats op de startgrid te bemachtigen.” Verstappens nieuwe teamgenoot viel in ronde elf uit door problemen aan de RB22.

Lof voor Verstappen

Mekies focust zich echter ook op de positieve kanten van het eerste weekend waarin de DM01 – de eerst door Red Bull ontwikkelde krachtbron – aan de start stond. “Als we naar de positieve punten kijken, dan hebben de overige drie auto’s met een Red Bull Ford Powertrains-motor de finish gehaald. Twee zelfs in de top-tien.” Naast Verstappen reed ook Arvid Lindblad namens Racing Bulls naar de achtste plek. “En voor het geval iemand eraan herinnerd moet worden wat een uitzonderlijke coureur Max is, hij leverde een fantastische prestatie door van de twintigste startpositie naar de zesde plaats te rijden. We hebben dit weekend veel data verzameld die we over een paar dagen in China goed zullen kunnen gebruiken. Dat zullen we dit seizoen meer dan ooit doen en dit was zeker een ontwikkelings- en leerzame race voor ons. We weten dat we altijd kunnen rekenen op iedereen in Milton Keynes om er alles aan te doen om ons naar een hoger niveau te tillen.”

