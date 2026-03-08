George Russell reageert op de kritiek van Lando Norris op de nieuwe Formule 1-auto’s. De regerend wereldkampioen bestempelde de 2026-uitdagers als ‘waarschijnlijk de slechtste F1-auto’s’ ooit, nadat hij in de kwalificatie van de GP Australië niet verder kwam dan de zesde startplaats. Kersverse racewinnaar Russell stelt een etmaal later: ‘Als hij aan de winnende hand was geweest, zou hij dat volgens mij niet zeggen’.

Lando Norris was op de zaterdag in Melbourne al niet te spreken over de gloednieuwe Formule 1-auto’s. “We zijn gegaan van de beste auto’s ooit gemaakt in de Formule 1 naar waarschijnlijk de slechtste,” concludeerde de McLaren-coureur na de kwalificatie, toen hij niet verder kwam dan de zesde startplaats. Een etmaal later kon de regerend wereldkampioen na een gevecht met Max Verstappen slechts een plekje stijgen.

LEES OOK: Norris fileert 2026-auto: ‘Van de beste ooit naar waarschijnlijk de slechtste’

George Russell werd na zijn zege in Melbourne gevraagd naar de opmerkingen van Norris. “Als hij aan de winnende hand was geweest, zou hij dat volgens mij niet zeggen”, aldus Russell aan de in Australië aanwezige media. “We waren niet tevreden over hoe stug de auto’s vorig jaar waren en over het porpoising. Iedereen had last van zijn rug en de coureurs klaagden daarover. De coureurs van McLaren zeiden dat zij geen porpoising hadden, maar wij zagen dat zeker wel terug bij hun auto’s. Iedereen kijkt dus altijd naar zichzelf en in dat opzicht zijn we allemaal egoïstisch.”

‘Moeten nieuwe regels een kans geven’

Volgens Russell is het simpel. “De waarheid is dat we vorig jaar dezelfde motor hadden als zij en dat McLaren het beter deed en ons versloeg. Nu heeft McLaren dezelfde motor als wij, dezelfde als Williams en dezelfde als Alpine, en tot nu toe hebben we het beter gedaan dan zij”, vervolgt de Britse kersverse Grand Prix-winnaar. “Zo gaat dat nu eenmaal in deze sport.” De Mercedes-coureur roept dan ook aan zijn medecoureurs op om de nieuwe regels nog wat meer tijd te geven voordat ze een oordeel vellen. “Iedereen is erg snel met kritiek, je moet het een kans geven”, besluit Russell.

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.