Lando Norris windt er geen doekjes om. De regerend wereldkampioen is allesbehalve te spreken over de nieuwe 2026-generatie Formule 1-auto’s, en liet dat na de kwalificatie in Melbourne duidelijk merken. “We zijn gegaan van de beste auto’s ooit gemaakt in de Formule 1 naar waarschijnlijk de slechtste,” zei de McLaren-coureur die niet verder kwam dan de zesde tijd.

Het grootste pijnpunt zit hem in de manier waarop de nieuwe krachtbronnen werken. De 2026-reglementen leggen een enorme nadruk op het terugwinnen van elektrische energie, wat coureurs dwingt om constant hun rijstijl aan te passen. Vroeger remmen, van het gas af waar dat vroeger niet nodig was, en continu het accuniveau in de gaten houden. Het maakt het rijden volgens Norris allesbehalve prettig. “Je vertraagt zo enorm voor elke bocht en moet overal gas loslaten om ervoor te zorgen dat de batterij op niveau blijft. En als die te vol is, zit je ook in de problemen.”

Lees ook: Duidelijke taal Verstappen: ‘Ik heb het totaal niet naar mijn zin’

Elke drie seconden naar het stuur kijken

Daar komt nog bij dat de coureurs tijdens het rijden voortdurend hun stuurwiel in de gaten moeten houden. Dat had voor Norris in Q3 ook directe gevolgen, toen hij over puin reed dat door de Mercedes van Kimi Antonelli op het circuit was beland. “Ik kijk naar mijn stuurwiel,” legde hij uit. “Ik moet elke drie seconden checken wat er staat te gebeuren, anders eindig je naast de baan. Daardoor zag ik het brokstuk simpelweg niet aankomen.”

Polesitter George Russell verdedigde de nieuwe regels, wat Norris met een gevoel voor ironie opmerkte: “Ik ben er zeker van dat George staat te glimlachen.” Zelf kan de wereldkampioen er vooralsnog weinig positiefs in ontdekken, al beseft hij dat klagen weinig zin heeft. “Het is niet prettig als coureur, maar je moet ermee leven.”

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.