Dat de manier van racen met deze nieuwe reglementen hem niet bepaald aanstaat, vertelde Max Verstappen onlangs al in Bahrein tijdens de testdagen. Maar na de kwalificatie voor de Australische Grand Prix herhaalde hij dat zaterdag nog maar eens in ferme bewoordingen. “Voor mij heeft dit niet heel veel met racen te maken.”

Vooropgesteld: met zijn crash en daardoor vroeg exit in Q1 heeft zijn gevoel niets te maken. Oprecht: “Ik heb het op deze manier gewoon niet naar mijn zin en daarvoor maakt het niet uit waar ik me bijvoorbeeld kwalificeer. Of dat nu vooraan is of waar ik nu sta. Qua emotie en gevoel is het bij mij nu even helemaal leeg.”

Verstappen vervolgt: Je kunt op dit circuit gewoon niet natuurlijk rijden. Je moet eigenlijk overal zo min mogelijk op het gas zitten om de batterij te sparen. Bepaalde bochten moet je ook anders aansnijden om bij het uitkomen van de bocht ook weer batterij te sparen. Het heeft voor mij allemaal heel weinig met racen te maken. Je moet het doen met wat je hebt. En wat je hebt, is niet heel veel.”

Een verrassing is het gevoel – of gebrek daaraan bij deze auto’s – naar eigen zeggen niet. “Nee, want het voelde steeds al slecht aan. Zelfs tot op een punt waarop je gewoon liever helemaal niet wilt rijden. Dat heb ik al uitgelegd”, klinkt het, verwijzend naar de kritiek die hij al eerder uitte.

Het kan dus wel eens een lang jaar worden, vermoed hij. “Daar heb ik me in elk geval al mentaal op voorbereid.”

